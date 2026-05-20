شرطة أبوظبي تستعرض تجاربها الرائدة في "آيسنار أبوظبي 2026"

أبوظبي في 20 مايو/وام/ تواصل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الشريك الاستراتيجي للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2026»، استعراض أحدث منظوماتها الأمنية الذكية وتقنياتها المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ضمن جناحها المشارك في المعرض الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري.

وشهد جناح شرطة أبوظبي في يومه الثاني إقبالًا واسعًا من زوار المعرض، الذين اطّلعوا على أبرز الحلول الأمنية الذكية والتطبيقات الرقمية المتقدمة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، بما يعزز الجاهزية والاستدامة الرقمية وجودة الحياة، ويواكب أحدث التطورات العالمية في مجالات الأمن وإدارة الأزمات والطوارئ.

وتستعرض شرطة أبوظبي مجموعة متكاملة من الأنظمة والتقنيات الحديثة والمشاريع الابتكارية التي تدعم توجهاتها نحو تعزيز الأمن الاستباقي، وتبني الحلول الذكية التي تسهم في تطوير الخدمات الأمنية والارتقاء بكفاءة العمليات الشرطية، انسجامًا مع رؤيتها في الريادة المؤسسية واستشراف مستقبل العمل الأمني، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي ضمن أكثر مدن العالم أمنًا وأمانًا .