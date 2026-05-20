معهد الابتكار التكنولوجي يستعرض الجيل القادم من حلول الدفاع المدني في “آيسنار 2026”

أبوظبي في 20 مايو/وام/ يستعرض معهد الابتكار التكنولوجي التابع لـ "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" خلال مشاركته في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026) أحدث التقنيات والحلول المتقدمة التي تسهم في تطوير منظومة الدفاع المدني وتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ والتهديدات المستقبلية.

يضم جناح المعهد مجموعة من الابتكارات المتطورة تشمل أنظمة رادار قادرة على كشف الأجسام غير المرئية، وطائرات مسيّرة ذاتية التشغيل مصممة للعمل في البيئات الخطرة، إلى جانب تقنيات متقدمة في الأمن السيبراني لحماية العمليات الحيوية من التهديدات المتطورة، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في المواقف المعقدة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً ومرونة.

وأكد المهندس ربيع العامري، من مركز أبحاث المواد المتقدمة في معهد الابتكار التكنولوجي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الجناح يستعرض مشاريع إماراتية متطورة في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أن فريقاً من الكفاءات الوطنية الشابة يشارك في تقديم هذه المشاريع لزوار المعرض والتعريف بتطبيقاتها وإمكانات الاستفادة منها في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى مشروع “فالوريون” الذي يعيد تعريف معايير الحماية الشخصية من خلال تطوير دروع واقية خفيفة الوزن وعالية الكفاءة تعتمد على مواد متقدمة وتقنيات تصنيع مبتكرة طوّرها خبراء المعهد، موضحاً أن المنتج يتميز بتقليل السماكة والوزن دون التأثير على الأداء أو مستويات السلامة، بما يمنح المستخدمين قدرة أكبر على الحركة والعمل بكفاءة أعلى ولساعات أطول.

وأضاف أن أوزان الدروع الواقية تتراوح بين 1.1 كيلوغرام و2.4 كيلوغرام، ما يجعلها من أخف الدروع الواقية على مستوى العالم، مع المحافظة على كفاءة حماية عالية تتفوق على العديد من المنتجات المتوافرة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه الحلول تتميز بتصميمات خفيفة الوزن وبسماكات أقل عبر مختلف مستويات الحماية، بما يقلل من الإجهاد ويعزز سرعة الحركة والمرونة أثناء تنفيذ المهام، إضافة إلى تصميمات هندسية مريحة وقابلة للتخصيص لتناسب مختلف أنواع الجسم وتوفر تغطية شاملة وملاءمة مثالية.

ولفت إلى أن المنتجات متوافقة مع معايير المعهد الوطني الأمريكي للعدالة “NIJ”، ومعتمدة من مركز التوازن للاختبارات والتأهيل في دولة الإمارات، وتوفر مستويات حماية متعددة تشمل “III+” و”III++” و”IV”، بما يضمن حماية فعالة وموثوقة ضد طيف واسع من التهديدات.