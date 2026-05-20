خلوة "خطة الفجيرة 2028" تناقش تفعيل آليات العمل الجماعي

الفجيرة في 20 مايو /وام/ واصلت "الخلوة الإستراتيجية لخطة الفجيرة 2028"، التي ينظمها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أعمالها في يومها الثاني، وسط تفاعل لافت من الفرق المشاركة التي تمثل أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إضافة إلى شركاء من القطاع الأكاديمي.

​وشهد اليوم الثاني تركيزاً على تفعيل آليات العمل الجماعي؛ حيث انخرطت الفرق في ورش عصف ذهني تخصصية استهدفت تحليل البيئة الداخلية والخارجية للقطاعات الخمسة الحيوية في الإمارة.

وتميزت الورش باستخدام منهجيات مبتكرة تضمن مشاركة المستويات الإدارية كافة، من القيادات الإستراتيجية إلى الكفاءات الشابة، بما يعزز "الرشاقة في التخطيط" وفقاً لدليل التخطيط الإستراتيجي الذي أطلقه البرنامج مؤخراً.

وناقشت الورش التحديات المستقبلية والفرص الكامنة، مع التركيز على صياغة مبادرات ذات أثر ملموس، وأتاحت لكل جهة تقديم رؤيتها الخاصة في إطار المواءمة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة ربط المشاريع الإستراتيجية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والتحقق لدعم خطة الفجيرة للتميز 2028.