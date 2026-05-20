الهيئة الوطنية للإعلام تستعرض معايير تنظيم المحتوى الإعلامي خلال جلسة بالشارقة

الشارقة في 20 مايو /وام/ نظمت الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جلسة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 التي تنظمها الهيئة في جميع مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات.

وجمعت الجلسة التي عقدت في منطقة الجادّة بالشارقة إعلاميين ومؤثرين ومختصين وصناع محتوى واستقطبت مواهب محلية شابة من التخصصات المختلفة.

وناقشت الجلسة أهمية المعايير التي تم إطلاقها مؤخراً لتنظيم المحتوى الإعلامي وترسيخ احترام قيم الأسرة والمجتمع والدولة فيه، وإبراز القيم الإماراتية عبره وتمكين المبدعين والمبتكرين في مجالات الإعلام التقليدي والرقمي والجديد من إحداث أثر إيجابي مستدام.

وأكد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، خلال الجلسة أهمية الأطر والمعايير الواضحة في بناء وعي جمعي عام مشترك يحقق مزيداً من الارتقاء بالمحتوى الإعلامي والإبداعي ويضمن احترام ثقافة وقيم دولة الإمارات ويرسخ دعائم شراكة ممتدة تصمم مستقبل الصناعات الإبداعية وتصنع فرصها بالشراكة مع الجميع.

وأشار إلى الدور المحوري لصناع المحتوى الشباب والطلبة في الجامعات والكليات المرتبطة بالإعلام والمحتوى، في تقديم صورة مشرقة ومشرفة لدولة الإمارات وتعزيز سمعتها العالمية والاستفادة من التطور الحاصل في الأدوات والتقنيات والمنصات الإعلامية والرقمية والأطر والمعايير التنظيمية لتحقيق ذاتهم وطموحاتهم والإسهام في تقديم رؤى وإنجازات الإمارات إلى العالم.

وقال إن هذه الحملة متواصلة وإن مبادرات الهيئة الوطنية للإعلام مستمرة لتوسيع إمكانات المشهد الإعلامي في الدولة وتعزيز فرصه وتمكين كفاءاته المؤتمنين على جودته وموثوقيته وتزويدهم بكل ما يحتاجونه وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل إشراك الجميع في تقديم السردية الإعلامية والإبداعية والثقافية الملهمة لدولة الإمارات.

وأشاد الأمين العام للهيئة، بدور المكاتب الإعلامية الحكومية في مضاعفة الأثر المستدام للحملة الوطنية وغيرها من المبادرات الإستراتيجية من خلال توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تكريس المكانة الريادية لدولة الإمارات كمنطلق للابتكار الإعلامي القائم على المهنية والمصداقية.

من جهته أكد سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أهمية حملة معايير المحتوى الإعلامي في تعزيز الوعي بالممارسات المهنية المسؤولة وترسيخ ثقافة إعلامية تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الإعلام ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي وتعزيز دوره في نقل المعرفة وبناء الوعي المجتمعي بما ينسجم مع قيم المجتمع ويحافظ على الهوية الوطنية.

وثمّن علاي جهود الهيئة الوطنية للإعلام في إطلاق الحملة وتنظيم جلساتها في إمارات الدولة، مؤكداً حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الإعلامي وتمكين العاملين فيه وصناع المحتوى وطلبة الإعلام من مواكبة أفضل الممارسات المهنية.

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الأكاديمية وصناع المحتوى بما يسهم في بناء خطاب إعلامي واعٍ ومسؤول يدعم التنمية ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وتهدف الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام في إمارات الدولة بالتنسيق مع المكاتب الإعلامية الحكومية والجهات المعنية، إلى توفير إطار واضح يمكّن المشهد الإعلامي والمجتمع الإبداعي ويعزز الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها البيئة الحيوية المتكاملة لصناعة الإعلام والمحتوى بشكل مهني وموثوق ومبتكر وصولاً إلى تكريس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للإبداع المسؤول.