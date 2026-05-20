وفد "الشارقة الخيرية" ينفذ حملة "القلوب الصغيرة" في بنغلاديش

الشارقة في 20 مايو /وام/ نفذت جمعية الشارقة الخيرية، حملة "القلوب الصغيرة" في جمهورية بنغلاديش، وذلك خلال زيارة ميدانية لوفد من الجمعية برئاسة علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، شملت عددا من المبادرات النوعية.

وقام على تنفيذ الحملة فريق طبي متطوع برئاسة الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والأطفال والولادة، وتم خلالها إجراء 65 عملية قسطرة قلبية وفحص نحو 160 طفلا داخل مركز أمراض القلوب في العاصمة دكا.

وأكد علي محمد الراشدي، أن حملة القلوب الصغيرة تواصل منذ إطلاقها لأول مرة عام 2009، مساعيها في دعم الأطفال المصابين بأمراض قلبية لا تحتمل التأخير، والذين تعاني أسرهم ظروفا مادية تعيق قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة للعملية، بحيث تمثل طوق النجاة لهؤلاء الأطفال، وتجسد التزام الجمعية بتقديم الدعم الطبي المتخصص لهم خصوصا في الدول التي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات، مشيرا إلى أن العمل الإنساني الذي تقوده دولة الإمارات يركز على إحداث أثر مباشر في حياة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وأضاف أن برنامج الزيارة شمل كذلك افتتاح دار الرحمة لرعاية الأيتام في منطقة دوبيل صدر تنغايل، والتي تضم مسجدا ومرافق سكنية وتعليمية بما يسهم في توفير حياة كريمة للأطفال الأيتام ويدعم استقرارهم التعليمي والاجتماعي.

كما وزع الوفد 100 سلة غذائية تضمنت مواد أساسية تلبي الاحتياجات اليومية للمستفيدين.