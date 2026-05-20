جامعة خورفكان وجمعية الإمارات للطبيعة تدعمان الاستدامة

الشارقة في 20 مايو /وام/ وقع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار في جامعة خورفكان، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأبحاث البيئية التطبيقية ودعم المبادرات المعنية بحماية التنوع البيولوجي البحري في ظل التغيرات المناخية.

وتأتي هذه الإتفاقية امتداداً لرؤية الجانبين في بناء تعاون إستراتيجي يسهم في دعم الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتنوع البيولوجي والأنظمة البحرية والساحلية وتبادل المعرفة والخبرات على المستويين المحلي والدولي إلى جانب تعزيز التعاون في المبادرات البيئية المشتركة وتنظيم الفعاليات والبرامج التوعوية وورش العمل المتخصصة بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.