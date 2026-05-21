مدينة إكسبو دبي تدعم 10 مشاريع شبابية مبتكرة

دبي في 21 مايو / وام / أعلنت مؤسسة مدينة إكسبو دبي اختيار 10 مشاريع شبابية مبتكرة ضمن النسخة الثانية من أكاديمية "صناع التغيير"، الهادفة إلى دعم الحلول الاجتماعية والبيئية المبتكرة في دولة الإمارات، وذلك بعد تلقي أكثر من 200 طلب مشاركة بزيادة بلغت 39% مقارنة بعام 2025.

وتركز المشاريع المختارة على مجالات السلامة المهنية، والصحة النفسية، والشمول الاجتماعي، والثقافة المالية، ودعم أصحاب الهمم، فيما سيحصل الفائزون على منح تصل إلى 25 ألف درهم لكل مشروع، إضافة إلى برامج توجيه وإرشاد ودعم فني وخدمات مرتبطة بالتراخيص والتأشيرات.

وشملت المشاريع الفائزة نظاماً ذكياً لتصحيح وضعية الجسم، وأداة ترجمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بين لغة الإشارة واللغة المنطوقة، ومنصة رقمية باللغة العربية لدعم النساء في مرحلة انقطاع الطمث، إلى جانب حلول في مجالات التنقل الذكي، والسلامة المهنية، وتعليم لغة الإشارة، والتدريب المالي لليافعين.

وقال يوسف كيرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن تنوع المشاريع المشاركة يعكس الدور المتنامي للشباب في تطوير حلول تسهم في إحداث أثر اجتماعي إيجابي، مؤكداً التزام المؤسسة بدعم رواد الأعمال الاجتماعيين وتمكينهم من توسيع نطاق مشاريعهم.

وأوضح أن الأكاديمية تسعى إلى توفير الأدوات والموارد اللازمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تدعم التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتضمنت مراحل البرنامج اختيار المرشحين للمشاركة في عروض أولية خلال أبريل الماضي، أعقبها معسكر تدريبي متخصص في ريادة الأعمال الاجتماعية، قبل تنظيم العروض النهائية أمام لجنة تحكيم مستقلة ضمت ممثلين عن مؤسسات محلية ودولية، حيث بلغ عدد المشاريع النهائية 24 مشروعاً تم اختيار 10 منها للحصول على المنح.

وضمت لجنة التحكيم ممثلين عن مؤسسات متخصصة في مجالات الرياضة المجتمعية، والشمول والرفاه الإدراكي، والتعليم الرقمي.

وتعد أكاديمية "صناع التغيير" إحدى مبادرات مؤسسة مدينة إكسبو دبي الهادفة إلى دعم المؤسسات الاجتماعية والمبتكرين الشباب وتطوير حلول للتحديات المجتمعية والبيئية.