النيابة العامة الاتحادية تشارك في برنامج دولي لبناء القدرات بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار بريكس

أبوظبي في 21 مايو/ وام/ شاركت النيابة العامة الاتحادية في برنامج بناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في مدينة ناغبور بجمهورية الهند ضمن برنامج بناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار بريكس، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من الدول المشاركة.

تناول البرنامج - الذي امتد خمسة أيام - موضوعات متخصصة شملت النهج القائم على المخاطر، والتحقيقات المالية، والجرائم الضريبية كجرائم أصلية، وغسل الأموال القائم على التجارة، والمستفيد الحقيقي، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول.

ومثل النيابة العامة الاتحادية في البرنامج المستشار عبدالعزيز الشحي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص النيابة العامة الاتحادية على تعزيز القدرات التخصصية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية، ودعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027)، ولا سيما في مجالات تطوير القدرات، وتعزيز التحقيقات المالية، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، ومواكبة المخاطر الناشئة.

و تؤكد هذه المشاركة التزام النيابة العامة الاتحادية بدعم جهود اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية وترسيخ التعاون الدولي في هذا المجال.

