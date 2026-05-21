بموعد جديد في سبتمبر.. انطلاق معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي تحت شعار "السفر 2040"

دبي في 21 مايو / وام / أعلنت شركة "آر إكس" رسمياً عن انطلاق معرض سوق السفر العربي 2026 ضمن موعده الجديد المقرّر في الفترة من 14 وحتى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث جاء هذا التعديل بعد مشاورات مكثفة وموسعة مع أبرز العارضين والشركاء الإستراتيجيين في القطاع، مما يبرهن على التزام القائمين على المعرض التام بالاستماع المتواصل لمتطلبات قطاع السياحة العالمي وضمان تطوره المستمر ونموه الاقتصادي.

وأوضحت دانييل كورتيس، مديرة المحفظة الإقليمية لدى شركة "آر إكس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الشركة واصلت التشاور والتعاون بشكل وثيق مع العارضين والشركاء والجهات المعنية كافة في قطاع السفر العالمي، وهو ما أسفر عن اتخاذ هذا القرار بتعديل موعد انعقاد معرض سوق السفر العربي 2026 ليصبح في سبتمبر، مشيرةً إلى أن هذا التغيير يعكس الأهمية البالغة للحوار والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف.

وقالت كورتيس إن الأولوية القصوى تتمثل في ضمان توفير معرض سوق السفر العربي كأقوى منصة ممكنة تتيح فرص الأعمال والتبادل التجاري والتواصل وبناء الشراكات لمجتمع السفر الدولي، مؤكدةً أنه واستجابة لآراء وتطلعات أبرز قادة القطاع، فإن هذه المواعيد الجديدة ستتيح للعارضين والمشترين والزوار القادمين من جميع أنحاء العالم تحقيق أقصى فائدة ممكنة من مشاركتهم وتفاعلهم وتواصلهم خلال هذا الحدث العالمي.

ويشكل معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في دورته الثالثة والثلاثين، منصة عالمية رئيسية تربط بين أبرز وجهات السفر، وموردي خدمات السفر، وعلامات الضيافة التجارية، وشركات الطيران، ومزودي التكنولوجيا، والمتخصصين من مختلف أنحاء منظومة السفر، وينعقد المعرض لعام 2026 تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، مستكشفاً أبرز الاتجاهات والتقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تشكيل مستقبل قطاع السفر العالمي.

ويسلط الحدث الضوء بشكل خاص على فعالية "تكنولوجيا السفر" المتخصصة التي تنعقد بالتزامن مع المعرض الرئيسي وتركز على قطاع تكنولوجيا السفر سريع التطور، بالإضافة إلى منطقة التكنولوجيا والابتكار التي تمثل مركزاً تفاعلياً يعرض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتجارب التفاعلية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، والروبوتات، وحلول السفر المستدامة.

ويجمع برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2026 الشامل، والذي يتضمن كلاً من: المسرح العالمي، ومسرح المستقبل الواقع ضمن منطقة التكنولوجيا والابتكار، ومنصة "ذا إكسبيرينس هب"، أبرز قادة السياحة الرئيسيين والخبراء العالميين تحت سقف واحد لمناقشة التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل السياحة الدولية.

ويتضمن البرنامج جلسات مخصصة لاستكشاف مرونة الوجهات السياحية، وتجربة المسافرين، وابتكارات قطاع الطيران، والتحول الرقمي، واستراتيجيات النمو المستدام على المدى الطويل.

كما يستضيف البرنامج نخبة من أبرز شركات الأبحاث العالمية الرائدة، والخبراء الاستراتيجيين، والمتخصصين في التكنولوجيا، لتقديم رؤى وتصورات معمقة مستندة إلى البيانات الدقيقة حول مستقبل السفر؛ حيث تأتي من بين المشاركين المؤكدين على المسرح العالمي شركة "توريزم إيكونوميكس"، التابعة لشركة "أكسفورد إيكونوميكس"، والتي ستقدم جلسة حيوية تخصصية بعنوان: "تقرير الاتجاهات السنوي لسوق السفر العربي: زخم الشرق الأوسط وتحولات السوق".