أحمد بن حميد: تطوير الكفاءات الحكومية ركيزة أساسية للجاهزية المستقبلية

عجمان في 21 مايو /وام/ أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ بيئات عمل حكومية محفّزة على الابتكار، بما يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، وذلك عبر تمكين الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة الأثر المستدام.

وأضاف: "أن صناعة المستقبل تبدأ من الاستثمار في العقول القادرة على الابتكار وصناعة التغيير.. ومن هذا المنطلق، تواصل حكومة عجمان تبنّي برامج نوعية تسهم في تعزيز جاهزية رأس مالها البشري، وتمكين كوادرها من قيادة التحوّل الحكومي بكفاءة ومرونة واستباقية."

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بخريجي دبلوم “رحلة صناع الابتكار” الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في مختبر الابتكار بمركز عجمانX، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار الحكومي.

شهد البرنامج تخريج 14 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية، بعد إتمامهم 120 ساعة تدريبية لكل مشارك، بإجمالي 1680 ساعة من الاستثمار المعرفي المتخصّص.

وتُوّجت رحلة المشاركين التدريبية بحصولهم على 56 شهادة مهنية معتمدة دولياً من معهد الابتكار العالمي (GINI)، لأربع شهادات تخصصية شملت محترف الابتكار المعتمد (CInP)، ومحترف التفكير التصميمي (CDTP)، واستراتيجي الابتكار المعتمد (CInS)، ومقيم الابتكار المعتمد (AInA)، ما يعكس المستوى المتقدّم للبرنامج وأثره في توطيد منظومة الابتكار المؤسسي.

حضر اللقاء سعادة عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لحكومة عجمان، وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، إلى جانب مديري الوحدات التنظيمية من الجهتين.

وقال سعادة عبدالرحمن النعيمي إن البرنامج يعكس نموذجاً ريادياً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في إمارة عجمان، مؤكداً أن توحيد الجهود في مجال تطوير الكفاءات والابتكار المؤسسي يسهم في تعزيز مرونة العمل الحكومي ورفع كفاءة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية.

وأضاف سعادته أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة الابتكار وصناعة الحلول المستقبلية يمثل أحد أهم ممكنات العمل الحكومي الحديث، ويسهم في تطوير بيئات عمل أكثر قدرة على التكيف والاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى الطويل.

من جانبه، قال سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي إن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية دائرة الموارد البشرية الهادفة إلى بناء رأس مال بشري حكومي يمتلك أدوات التفكير الاستراتيجي والقدرة على الابتكار واستشراف المستقبل، وقيادة التحوّل المؤسّسي في الجهات الحكومية بكفاءة عالية.

وأضاف : “نعمل على تطوير منظومة تدريبية متقدّمة ترتبط بالأولويات الحكومية ومتطلبات المستقبل، وتسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والتعلُّم المستمر، بوصفهما عنصراً محورياً في رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز تنافسية إمارة عجمان بين الحكومات الأكثر ذكاءً واستدامة.

ويندرج برنامج “رحلة صناع الابتكار” ضمن مساعي الإمارة إلى تمكين الكفاءات الحكومية بالمعارف والمهارات المستقبلية، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي نهج عمل متجدّدا، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 وتوجُّهات دولة الإمارات نحو تطوير نماذج حكومية رائدة قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الأثر المستدام.