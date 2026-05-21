عبد الرحمن العور: فوز "الموارد البشرية والتوطين" بجائزة " تصفير البيروقراطية" دافع لاستدامة جهود الابتكار

دبي في 21 مايو/وام/ قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن فوز وزارة الموارد البشرية والتوطين بجائزة تصفير البيروقراطية ضمن فئة "توظيف الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية" عن مشروع "نظام التحقق من عقود العمل بالذكاء الاصطناعي" هو تكريم نعتز ونفخر به ، وسيكون دافعا ورافعا أساسيا لاستدامة جهود الابتكار، والعمل المستدام للوزارة في تطوير الخدمات وفق متطلبات المرحلة المقبلة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي رعاه الله باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد.

وأكد معاليه في تصريح له، أن فوز الوزارة يعكس جاهزيتها وكفاءة نماذج الابتكار التي تعتمدها ضمن المنهجية العامة لتصفير البيروقراطية، ويبرهن على مساهمتها الفاعلة في جهود نجاح رؤية نحن الإمارات 2031 في تسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير كفاءتها وجودتها، بما يسهم بترسيخ الريادة العالمية للدولة في مجالات الخدمات الحكومية المتميزة، وبناء نموذج حكومي مرن واستباقي يركز على سعادة المتعاملين وجودة حياتهم.

وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يجسد جهود فرق العمل في الوزارة وتكاملها مع الشركاء، فضلاً عن القدرة على تحويل الابتكار الرقمي إلى أثر ملموس يدعم تنافسية سوق العمل الإماراتي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، انسجاما مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو حكومة أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، ويعد دليلا راسخا على كفاءة الكوادر البشرية الوطنية، ومساهمتها في تعزيز ريادة الدولة.