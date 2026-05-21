"الإمارات دبي الوطني" يستكمل صفقة تسهيل مصرفي لـ"سي بي آي بروبرتي" لتمويل محفظة سكنية بدبي

دبي في 21 مايو /وام/ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة "سي بي آي بروبرتي"، إحدى الشركات الأوروبية في قطاع العقارات، عن نجاحهما في استكمال صفقة تسهيل قرض مصرفي بقيمة 367.3 مليون درهم "ما يعادل نحو 86 مليون يورو" لتمويل محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة في دبي.

تمتلك "سي بي آي بروبرتي" 19 وحدة سكنية فاخرة في دبي، من بينها 15 وحدة لا تزال قيد الإنشاء من قبل عدد من أبرز المطورين العقاريين المحليين.

وتتوزع هذه العقارات على أربعة من المشاريع السكنية، تشمل مشروع "بولغري لايتهاوس" السكني في جزيرة "جميرا باي"، ومشروعي "كازا كانال" و"ون كانال" على قناة دبي المائية، ومشروع "مستر سي ريزيدنسز داون تاون" في منطقة وسط مدينة دبي.

وسيتم استخدام التسهيل المصرفي في تغطية جزء كبير من الدفعات المؤجلة المستحقة على محفظة المشاريع التطويرية لمجموعة "سي بي آي بروبرتي" خلال عامي 2026 و2027، مما يعكس ثقة بنك الإمارات دبي الوطني بجودة الأصول العقارية التي تمتلكها المجموعة وبمصداقيتها كمقترض.

ويعكس استثمار "سي بي آي بروبرتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانها العميق بمكانة دبي المستمرة وجهة مفضلة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الباحثين عن مساكن فاخرة، وذلك في ضوء ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية ممتازة، وبيئة آمنة، وحيوية اقتصادية، وترابط واسع مع جميع أنحاء العالم، عدا عن الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد عالمياً للأعمال والاستثمار.

وتعتزم مجموعة "سي بي آي بروبرتي" بيع هذه العقارات على مراحل عقب اكتمالها بهدف تحقيق عوائد مجزية في سوق لا تزال تستقطب المشترين من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ عام.