"أبوظبي للإسكان" تطلق خاصية "استبدال الحجز بالمشاريع السكنية" المطروحة ضمن خدمة إبداء الاهتمام

أبوظبي في 21 مايو / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان إطلاق خاصية جديدة تتيح للمواطنين إمكانية استبدال حجزهم بالمشاريع السكنية المطروحة ضمن خدمة "إبداء الاهتمام"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة خدماتها الإسكانية وتعزيز مرونتها بما يلبي تطلعات المواطنين.

تستهدف الخاصية المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاريع السكنية، ويرغبون في استبدال اهتمامهم بمشروع سكني آخر أكثرملاءمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم الأسرية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتمكينهم من اتخاذ قرارات سكنية أكثر توافقاً مع احتياجاتهم.

وبينت الهيئة أن استبدال الحجز بالمشاريع السكنية يتطلب توافر شروط معينه، من ضمنها أن يكون الاستبدال بنفس فئة المشروع أو بما تسمح به الملاءة المالية والوضع الاجتماعي للمستفيد، كما يجب الاستبدال قبل حجز الوحدة السكنية على الخارطة سواء للمشاريع الحكومية أو لمشاريع الشراكة.

وتوفر الهيئة من خلال هذه الخاصية خيارين للاستبدال، تشملان الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، إضافة إلى إمكانية الاستبدال من خلال نشر الحجز عبر المنصة، بما يتيح للمستفيدين فرصاً أوسع للعثور على خيارات مناسبة.

وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخاصية يأتي ضمن توجهها نحو تقديم حلول مبتكرة ومرنة، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.

ويمكن للمواطنين الراغبين باستبدال المشروع الذي تم إبداء الاهتمام فيه، الاستفادة من الخاصية عبر تطبيق "إسكان أبوظبي"، كما يمكنهم الاطلاع على آلية التقديم من خلال القنوات الرسمية للهيئة، مؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها بما يدعم استقرار الأسرة الإماراتية ويرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.