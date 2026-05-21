"محطات ثقافية".. برنامج تفاعلي مبتكر يثري المشهد المعرفي والترفيهي في دبا الحصن

دبا الحصن 21 مايو / وام / نظّمت إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ممثلةً بمكتب دبا الحصن، برنامج "محطات ثقافية" بمقر المكتب، بهدف تقديم تجربة متكاملة تمزج بين المعرفة والترفيه عبر برامج تفاعلية مبتكرة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز الحراك الثقافي وتنمية الوعي والإبداع لدى أفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية تنوعاً لافتاً في محطاتها؛ حيث شملت "مختبر الطبخ العلمي" الذي يدمج بين التجربة العلمية وفنون الطهي بأسلوب مرح، و"محطة الحكواتي" لترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلبة، إلى جانب ورش عمل فنية وتطبيقية كورش الزراعة وصناعة الصابون لتنمية المهارات الحركية والوعي البيئي، فضلاً عن تقديم مسابقات وجوائز ثقافية حماسية.

وأشاد الحضور والزوار بالمستوى النوعي للبرنامج ومحتواه المتجدد الذي يجمع بين السرد القصصي والفنون، مثمنين جهود مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن في إثراء المشهد الثقافي للمدينة، وتوفير بيئة معرفية وترفيهية محفزة تنمي العقول وتدعم إبداعات الأطفال والناشئة.