"شروق" تطلق برنامج فعاليات عيد الأضحى في أبرز وجهات ومعالم الشارقة

الشارقة في 21 مايو /وام/ تستقبل وجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عيد الأضحى المبارك ببرنامج عائلي متنوع يمتد على مدار أربعة أيام في الفترة من 27 إلى 30 مايو الجاري في القصباء وواجهة المجاز المائية وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان.

يجمع البرنامج بين العروض المسرحية والأنشطة الشاطئية وورش الأطفال والتجارب الثقافية والفعاليات المجتمعية بما يمنح العائلات والمقيمين والزوار خيارات متعددة للاحتفال بالعيد في أجواء عائلية مريحة ومرحة تعكس مكانة الشارقة وجهة عائلية متكاملة خلال المواسم والمناسبات.

تأتي احتفالات هذا العام لتربط بين عدد من الوجهات التي تديرها "شروق" حيث تقدم كل وجهة تجربة مختلفة تناسب الأطفال والعائلات بدءاً من العروض الحية في القصباء وصولاً إلى الأنشطة الشاطئية في الحيرة وخورفكان والفعاليات العائلية في واجهة المجاز المائية.

وتتواصل احتفالات العيد في شاطئي الحيرة وخورفكان من خلال تجربة "أرض القراصنة" التي تقام في منطقة ألعاب الأطفال ضمن المجمّع الثاني في شاطئ الحيرة ومنطقة "صدف" للأطفال في شاطئ خورفكان.

وتتضمن الفعاليات شخصيات متجولة وفنانين يتفاعلون مع العائلات طوال أيام العيد إلى جانب خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات بما يعزز حضور الشاطئين وجهتين عائليتين للترفيه والاستجمام خلال العطلات.

وتشهد القصباء خلال عيد الأضحى انطلاق موسم "مسرح القصباء" 2026 الذي يفتتح بعرض "ماجيك فيل: المرح في عرض البحر" ويقدم تجربة مسرحية عائلية تجمع بين الكوميديا والخدع السحرية والسرد القصصي والتفاعل المباشر مع الجمهور في مغامرة بحرية موجهة للأطفال والعائلات.

وفي واجهة المجاز المائية تستقبل الوجهة العائلات خلال أيام العيد ببرنامج ترفيهي في محيط منطقة ألعاب الأطفال و"سبلاش بارك" يضم عروضاً حية وأنشطة مخصصة للصغار وتجارب مفتوحة في الهواء الطلق إلى جانب جولات القوارب وعروض النافورة الموسيقية.

ويضم برنامج "شروق" خلال عيد الأضحى مجموعة من المبادرات الثقافية والمجتمعية من بينها مبادرة "فخورين بالإمارات" التي تقدم أنشطة تحتفي بالهوية الوطنية وروح المشاركة وتشمل عروضاً تراثية وتلوين الوجوه وأنشطة فنية والرسم على الجدران ومنصة تصوير تفاعلية بزاوية 360 درجة إلى جانب "معرض صور الفخر الوطني لدولة الإمارات".

وفي شاطئ الحيرة تقدم فعالية "كتب على شاطئ الحيرة" تجربة ثقافية بالقرب من البحر من خلال معرض كتب مصغر ينظم بالتعاون مع "بوك إندز".

ولا تقتصر خيارات عيد الأضحى على الوجهات التي تستضيف الفعاليات الرئيسية إذ تمتد تجربة العيد في وجهات "شروق" لتشمل جزيرة النور وحدائق المنتزه ومنتزه مليحة الوطني حيث يمكن للعائلات قضاء عطلة تجمع بين الطبيعة والترفيه والاستكشاف الثقافي.

وتشمل الخيارات وجهات الضيافة التي طورتها "شروق" من فنادق المدينة إلى المنتجعات الواقعة في بيئات طبيعية لتمنح الزوار فرصة تحويل عطلة العيد إلى إقامة متكاملة داخل الشارقة.

وتؤكد "شروق" من خلال برنامج عيد الأضحى هذا العام دور وجهاتها في تقديم خيارات متعددة للعائلات والسكان والزوار وتعزيز مكانة الشارقة وجهة قادرة على جمع الترفيه والثقافة والطبيعة والضيافة ضمن تجربة واحدة خلال المواسم والعطلات.