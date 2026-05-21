«وفد برنامج المعارف الاستراتيجية» بحكومة عجمان يزور أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

عجمان 21 مايو/وام/ زار وفد «برنامج المعارف الاستراتيجية» في حكومة عجمان أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، للاطلاع على التحولات الدولية والاتجاهات الاستراتيجية المؤثرة في المشهدين الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار الدور المعرفي للبرنامج الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان.

والتقى الوفد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، الذي قدم جلسة بعنوان «السياسة الخارجية لدولة الإمارات: قراءة في المرحلة الراهنة»، تناول خلالها المرتكزات الاستراتيجية للسياسة الخارجية الإماراتية، ونهج الدولة في التعامل مع التحولات الدولية المتسارعة، ضمن رؤية تقوم على التوازن، والانفتاح، وبناء الشراكات، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.

واستعرضت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بتطور دور الإمارات على الساحة الدولية، وقراءة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، إلى جانب أهمية المرونة الاستراتيجية والدبلوماسية متعددة الأطراف في تعزيز مكانة الدولة وحضورها العالمي.

وشهدت الزيارة نقاشاً تفاعلياً بين المشاركين وسعادة الدكتور الظاهري، وثمّن «برنامج المعارف الاستراتيجية» جودة الطرح المعرفي الذي قدمته الأكاديمية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في إعداد الكفاءات الدبلوماسية وتعزيز الفهم الاستراتيجي للقضايا الدولية والإقليمية.

وأشاد البرنامج بالمحتوى النوعي الذي تضمنته الجلسة وهو ما عكس خبرة أكاديمية وعملية رفيعة في قراءة التحولات العالمية واستشراف مساراتها المستقبلية.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات والجلسات التخصصية التي يتضمنها «برنامج المعارف الاستراتيجية»، والهادف إلى تعزيز جاهزية القيادات الحكومية، وتوسيع مداركها في القضايا الاستراتيجية والتحولات المستقبلية ذات الأثر على مسارات التنمية وصناعة القرار.