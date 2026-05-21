بلدية الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

الشارقة في 21 مايو /وام/ أعلنت بلدية مدينة الشارقة جاهزية فرق عملها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط استباقية ومنظومة عمل متكاملة بالتنسيق بين مختلف الوحدات التنظيمية في البلدية مع تخصيص فرق تفتيش متخصصة في مختلف مجالات العمل البلدي لأداء الدور الرقابي والتفتيشي والتوعوي على مختلف المنشآت خاصة تلك التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد .

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية خصصت 61 مفتشاً لمتابعة المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة عليها نظراً لما تشهده من إقبال خلال فترة العيد وذلك لضمان تقديم غذاء آمن وسليم .

ونوّه الطنيجي إلى أن البلدية خصصت فرق عمل ومعدات وآليات متنوعة لتهيئة جميع مصليات العيد في المدينة .