اختتام برنامج «مرشدات الرضاعة الطبيعية» بالشارقة

الشارقة في 21 مايو / وام / اختتمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية التابعة لهيئة الشارقة الصحية برنامج «مرشدات الرضاعة الطبيعية» الذي انطلق مطلع مايو الجاري بمشاركة 29 سيدة من الأمهات والمهتمات بالرضاعة الطبيعية ضمن جهود الجمعية الرامية إلى نشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتعزيز صحة الأم والطفل في المجتمع.

وأكدت سعادة المهندسة خولة النومان رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية أن البرنامج يُعد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الجمعية سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية بهدف تأهيل الأمهات والمهتمات بشؤون الرضاعة الطبيعية وتمكينهن من تقديم الدعم والتوعية للأمهات الجدد والمساهمة في إعداد كوادر مجتمعية داعمة للأمهات ليكنّ سفيرات للجمعية في نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.

وأوضحت أن البرنامج شمل 40 ساعة تدريبية نظرية و15 ساعة عملية تناولت مواضيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع إضافة إلى تزويد المشاركات بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل الصحي مع الأطفال وتعزيز صحة الأمهات والمواليد الجدد.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الأمراض إلى جانب دعم الأمهات وتمكينهن من تبني الممارسات الصحية السليمة التي تنعكس إيجاباً على صحة الأسرة والمجتمع.

وأشادت النومان بدور عضوات مجلس إدارة الجمعية والمتطوعات والمحاضرين والمشرفين في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه مؤكدةً أن الجمعية تواصل تقديم مختلف أشكال الدعم الصحي والنفسي والمجتمعي للأمهات.

وأكدت أن الجمعية تحظى بالرئاسة الفخرية للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي منذ عام 2004 وهي جمعية نفع عام تهدف إلى نشر الوعي الصحي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتعزيز جودة حياة الأمهات والأطفال في المجتمع.