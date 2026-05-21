شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الشارقة في 21 مايو / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة جرى إعدادها بالتنسيق مع مختلف الإدارات المختصة بهدف تعزيز الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال أيام العيد.

وأوضح سعادة العميد عمر الغزال المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني أن الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية من أبرزها تعزيز الوجود الأمني والمروري في محيط المساجد وزيادة انتشار الدوريات إضافة إلى متابعة الطرق الرئيسية والفرعية عبر غرفة العمليات المركزية لضمان انسيابية الحركة إلى جانب تخصيص فرق ميدانية للتعامل مع أي طوارئ أو سلوكيات سلبية قد تؤثر على أجواء العيد السعيد.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية تتضمن أيضا تكثيف الجهود الرقابية للتعامل مع عدد من السلوكيات والمظاهر السلبية التي قد تؤثر على أمن المجتمع وراحته خلال فترة العيد

وأكد حرص شرطة الشارقة على التعامل الفوري مع الشكاوى المرتبطة بالإزعاج في المناطق السكنية الناتج عن الاستخدام غير المسؤول للمركبات حفاظاً على راحة السكان إلى جانب أهمية تأمين المنازل عند السفر أو مغادرتها خلال الإجازة من خلال الالتزام بإجراءات السلامة وعدم ترك المقتنيات الثمينة أو الأبواب والنوافذ دون تأمين.

و أكد العميد الغزال أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً بسلامة الأطفال في أماكن السباحة والشواطئ عبر تكثيف التوعية بضرورة المتابعة المستمرة للأطفال وعدم تركهم دون رقابة بما يسهم في الوقاية من الحوادث وتعزيز سلامة الأسر خلال فترة العيد.

و دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة أو سلوكيات مخالفة عبر قنوات الاتصال وهي 999 للحالات الطارئة و901 لغير الطارئة .

بتل