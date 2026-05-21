«إكسولا» و"دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية" يعلنان شراكة استراتيجية لربط مطوري الألعاب في دبي بالأسواق العالمية

دبي في 21 مايو/وام/ أعلنت شركة «إكسولا»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التجارة الخاصة بصناعة الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع نمو صناعة الألعاب الإلكترونية وتوسيع فرص الوصول التجاري للمطورين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات قمة «جيمز بيت 2026» التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وستجمع الشراكة بين البنية التحتية التجارية العالمية التي توفرها «إكسولا»، بما في ذلك متاجر البيع المباشر للمستهلكين، وأنظمة الدفع الذكية التي تدعم أكثر من 1000 وسيلة دفع عبر أكثر من 200 منطقة حول العالم، وأدوات تعزيز تفاعل اللاعبين، وبين جهود مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إطلاق برنامج مشترك لتسريع نمو الاستوديوهات المتخصصة في تطوير الألعاب في دبي، إلى جانب إعداد دراسات ومؤشرات متخصصة حول سوق الألعاب الإلكترونية، وتطوير مسارات تعاون وفرص متبادلة للمطورين وقادة القطاع عبر شبكاتهما العالمية وفعالياتهما الرئيسية.

وقال ريتيس جوزيف يان، نائب الرئيس الأول للمبادرات الاستراتيجية والشراكات العالمية في شركة "إكسولا": "تشهد صناعة الألعاب الإلكترونية اليوم تنافساً متزايداً بين الأسواق التي تستثمر بجدية في بناء البنية التحتية التجارية المناسبة..وقد اتخذت دبي خطوات مهمة في هذا الاتجاه دعماً لمستقبل القطاع.. وتمثل هذه الشراكة فرصة لتحويل هذه الطموحات إلى فرص حقيقية ومستدامة للمطورين في دبي، وكذلك للاستوديوهات العالمية الراغبة في أن تكون جزءاً من هذا النمو".

من جانبه، قال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: "تعكس هذه الشراكة بشكل مباشر رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية..ومن خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة داعمة، وشراكات استراتيجية، وفرص أوسع للوصول إلى الأسواق، نسعى إلى تمكين المطورين في دبي والمنطقة من التوسع عالمياً.. وتمثل الإمكانات التجارية والانتشار الدولي لشركة «إكسولا» إضافة مهمة لدعم هذا التوجه".

بدوره، قال بيركلي إيغينز، الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في شركة "إكسولا": "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع أسواق الألعاب الإلكترونية نمواً على مستوى العالم، وتأتي دبي في قلب هذا النمو المتسارع. ونعمل معاً على تطوير منظومة متكاملة تساعد المطورين المحليين، بمختلف أحجامهم، على تحويل نجاحهم الإقليمي إلى حضور عالمي".

يأتي الإعلان عن الشراكة امتداداً للعلاقة المتنامية بين الجانبين، حيث شارك فيصل كاظم أيضاً في جلسة «الحالة العالمية لصناعة الألعاب» ضمن قمة «جيمز بيت»، إلى جانب بيركلي إيغينز، وناقش الطرفان أبرز التحولات والاتجاهات التي تعيد تشكيل صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً، في حوار يعكس مستوى التعاون والتنسيق الذي يدعم هذه الشراكة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه سوق الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، مدفوعاً بارتفاع مستويات التفاعل الجماهيري، وزيادة الاستثمارات الحكومية في الصناعات الإبداعية، إلى جانب رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للإعلام والتكنولوجيا والترفيه.

ومن المتوقع أن يعلن الطرفان خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالبرامج المشتركة والمبادرات.