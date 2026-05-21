العور: فوز "التعليم العالي" بجائزة تصفير البيروقراطية يعكس التزامها بتطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة

أبوظبي في 21 مايو / وام / ثمن معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة فوز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجائزة “تصفير البيروقراطية” ضمن فئة “أثر تصفير البيروقراطية على تسهيل حياة الناس”، عن مشروع الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة؛ مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس التزام الوزارة الثابت والمستمر بتطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، ترتكز على احتياجات المتعاملين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأوضح معاليه أن هذا الفوز يجسد نجاح جهود الوزارة في إعادة تصميم رحلة المتعامل وتبسيط الإجراءات، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتطوير منظومة رقمية متكاملة، تختصر الوقت والجهد، وتعزز سرعة وكفاءة إنجاز الخدمات، بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في العمل الحكومي.

وأكد معاليه حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواصلة تطوير منظومة خدمات استباقية ذكية ومرنة، تستثمر الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة، لتعزيز تجربة المتعاملين، ودعم جاهزية منظومة التعليم العالي في الدولة لمواكبة المتغيرات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.