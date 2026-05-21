القوس والسهم والبادل يرفعان رصيد الإمارات إلى 61 ميدالية في الألعاب الخليجية

الدوحة في 21 مايو/ وام / رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 61 ميدالية متنوعة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، المقامة حالياً في العاصمة القطرية، بواقع 13 ميدالية ذهبية و19 فضية و29 برونزية.

وحقق منتخب الإمارات للقوس والسهم إنجازاً لافتاً بإضافة 9 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، بعدما افتتح شهاب الساعدي حصاد اللعبة بإحراز برونزية الفردي للقوس المركب.

وجاءت الذهبية الأولى عبر منتخب القوس المركب للسيدات المكوّن من جمانة النجار وآمنة العوضي وميثا النعيمي، فيما أحرزت آمنة العوضي ذهبية القوس المركب للسيدات، وأضاف عمر آل علي الذهبية الثالثة في منافسات القوس المحدب للرجال.

وفي منافسات الفرق، أحرز منتخب القوس المركب للرجال، المكوّن من يوسف الحوسني وسلطان المنهالي وشهاب أحمد، الميدالية الفضية، كما نال منتخب القوس المحدب للرجال، الذي ضم سعيد الظهوري وعمر آل علي وعبدالله الكتبي، فضية المنافسات، فيما حقق منتخب القوس المحدب للسيدات، المكوّن من حصة العوضي وفاطمة البلوشي ومريم الصايغ، الميدالية الفضية.

وأضاف الثنائي جمانة النجار وشهاب أحمد فضية القوس المركب للفرق المختلطة، إلى جانب فضية جمانة النجار في منافسات القوس المركب للسيدات، بينما جاءت البرونزية عبر الثنائي عمر آل علي وحصة العوضي في منافسات القوس المحدب للفرق المختلطة.

وفي منافسات البادل، توج منتخب الإمارات للرجال بالميدالية الذهبية، فيما أحرز منتخب السيدات الميدالية البرونزية في منافسات الفرق، ليواصل المنتخبان تألقهما على مستوى المنافسات الخليجية.

وأكد فارس الجناحي، لاعب منتخب الإمارات للبادل، أن الإنجاز يعكس قوة عزيمة اللاعبين وإصرارهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، مشيداً بروح الفريق والتعاون بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأعربت آمنة العوضي عن سعادتها بإحراز ذهبيتين في منافسات القوس والسهم، مؤكدة أن الإنجاز يحمل قيمة معنوية كبيرة كونه تحقق باسم الإمارات في محفل رياضي خليجي.

وأكد عمر آل علي أن الإنجاز جاء ثمرة الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة والجهات الرياضية، معرباً عن فخره برفع علم الإمارات على منصات التتويج الخليجية.