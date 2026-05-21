جمارك دبي تطلق مركز التميز لتطوير منظومة لوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً

دبي في 21 مايو/ وام / أطلقت جمارك دبي مركز التميز للجمارك ولوجستيات التجارة بالتعاون مع جامعة دبي، بهدف تطوير منظومة جمركية ولوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً، وتعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويهدف المركز إلى تطوير السياسات والإجراءات الجمركية، وإجراء بحوث تطبيقية ودراسات مقارنة دولية، وتطوير حلول تدعم تسريع حركة التجارة ورفع مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز أنظمة الجمارك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة وفق أطر منظمة الجمارك العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وستعمل جمارك دبي بالتعاون مع جامعة دبي على بناء شبكة شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية لتطوير حلول وسياسات تستجيب للتحديات الناشئة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود وأمن سلاسل الإمداد واللوجستيات المستدامة، وتشمل قائمة الشركاء الأكاديميين جامعة كوهني للوجستيات، وجامعة أديلايد، وإنفنيت-سَم موديلينغ، وجامعة ولاية ميشيغان، وكلية هنلي للأعمال.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن تأسيس مركز التميز للجمارك ولوجستيات التجارة يمثل خطوة إستراتيجية تعكس التزام جمارك دبي بتعزيز ريادة دبي في منظومة التجارة العالمية، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير منظومة جمركية ولوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً.

وأضاف أن المركز يشكل نموذجاً متقدماً لتبادل المعرفة والخبرات عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، بما يسهم في بناء قدرات بحثية وتطويرية مستدامة، والارتقاء بمعايير العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وأطر منظمة الجمارك العالمية.

وأكد أن المركز سيدعم تطوير السياسات والإجراءات وفق منهجيات علمية قائمة على الأدلة، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتعزيز تنافسية دبي كبوابة عالمية للتجارة، مشيراً إلى أن المركز يمثل ركيزة ضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي لتعزيز جاهزية الإمارة لمواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية.

من جانبه، قال سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن مركز التميز يمثل جسراً إستراتيجياً يربط بين المعرفة الأكاديمية وصناعة السياسات والممارسات التشغيلية، موضحاً أن الشراكة تهدف إلى إنتاج بحوث ورؤى استراتيجية وحلول مبتكرة تسهم في تطوير مستقبل التجارة العالمية وحوكمة الجمارك والخدمات اللوجستية المتكاملة.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس طموح دبي في تطوير منظومات تجارية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة مدعومة بالمعرفة والتقنيات الرقمية.