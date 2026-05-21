"دبي للثقافة" تطلق فعالياتها الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك

دبي في 21 مايو/ وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن إطلاق باقة متكاملة من البرامج الترفيهية والتجارب المعرفية المستلهمة من الموروث الإماراتي الأصيل احتفاءً بعيد الأضحى المبارك وذلك تماشياً مع مسؤولياتها في دعم حملة "العيد في دبي" المنبثقة عن موسم "الوُلفة" الهادف لتعزيز الروابط الأسرية وإحياء قيم التكاتف المجتمعي.

وشهدت الاستعدادات إطلاق الأغنية التراثية الشهيرة "عطونا عيدية" للفنان محمد المازم بحلة جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة "فرجان دبي" ومن إنتاج مجموعة "HBKA" حيث أعاد تقديمها مجموعة من المواهب الواعدة تحت إشراف إبراهيم العبيدلي والمخرج عبدالرحمن المريسي بهدف ربط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية.

وتتضمن الفعاليات التي تقام في متحف الشندغة خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الحالي ورشة "قهوة العيد" و"مسار العيدية" التفاعلي بالإضافة إلى ورش فنية متنوعة كالحياكة وتصميم الأزياء التقليدية وعروض فرقة "العيالة" الشعبية فيما يستضيف متحف الاتحاد ورشاً عائلية وجولات إرشادية من 27 إلى 29 مايو تسلط الضوء على تاريخ الاتحاد الغني ومسيرة تأسيس الدولة إلى جانب العروض الفنية التي تحتضنها قرية حتا التراثية وحي الفهيدي التاريخي.

من جانبها أعدت مكتبات دبي العامة برنامجاً حافلاً للأطفال والعائلات يتضمن ورشاً تفاعلية في مكتبة الطوار لتصميم مجسمات العيد وصناديق العيدية بينما تشهد مكتبة حتا العامة أنشطة مخصصة للأمهات والأطفال لصناعة الحلويات والمباخر التراثية إلى جانب فعاليات القراءة التفاعلية وصناعة بطاقات المعايدة اليدوية والمجسمات الزخرفية التي تحتضنها مكتبات هور العنز وأم سقيم والمنخول العامة لتبث أجواء الفرح والبهجة في نفوس أفراد المجتمع.