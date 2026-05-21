مؤسسة الأوقاف بدبي تمنح الأيتام عيدية بقيمة 1.5 مليون درهم بالتعاون مع تنمية المجتمع

دبي في 21 مايو/ وام / خصصت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مليوناً و500 ألف درهم عيدية للأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في إطار حرص المؤسسة على إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأيتام وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

ويأتي ذلك ضمن جهود "أوقاف دبي" في دعم ورعاية الأيتام من خلال مصرف الأيتام في المؤسسة وحرصها على توجيه ريع المصارف الوقفية نحو المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في دعم الفئات المستحقة وتحسين جودة حياتها.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن المبادرة تجسد نهج دبي الإنساني القائم على التكافل والتراحم وتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، مشيرةً إلى أن رعاية الأيتام والاهتمام بهم أولوية مجتمعية تعكس القيم الإماراتية الأصيلة وثقافة العطاء المتجذرة في المجتمع.

وأضافت أن التعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي يعكس أهمية الشراكات المجتمعية الفاعلة في دعم الفئات المستحقة وتعزيز التلاحم المجتمعي بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في العمل الإنساني والاجتماعي المستدام.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال في دبي أن المؤسسة تعمل على تعزيز الدور الإنساني للوقف عبر دعم المبادرات التي تحقق أثراً مجتمعياً مباشراً خاصة المبادرات المرتبطة بالأيتام والمناسبات الدينية والاجتماعية، مشيراً إلى حرص المؤسسة على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الايتام ومشاركتهم فرحة عيد الاضحى المبارك بما يعزز شعورهم بالاهتمام والرعاية.

وقال إن المبادرة تجسد قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات وتعكس رسالة الوقف في دعم الفئات المستحقة وتعزيز التلاحم المجتمعي كما تؤكد أهمية الشراكة مع الجهات المجتمعية لتحقيق أثر إنساني مستدام.

وأضاف أن "أوقاف دبي" تواصل تنمية مصارفها الوقفية وتوجيه عوائدها نحو البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.