نادي هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي ينظم منتدى "تحولات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"

دبي في 21 مايو/ وام / استضاف نادي كلية هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كيستون، منتدى "النمو في الوحدة: الذكاء الاصطناعي والقيادة التحويلية في التطبيق"، حيث جمع عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات وقادة المؤسسات والأكاديميين وخريجي كلية هارفارد للأعمال لمناقشة العلاقة بين عمل الوكلاء المستقلين للذكاء الاصطناعي المستقل والقيادة التحويلية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ألقى سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي الكلمة الرئيسية في المنتدى واستعرض مرتكزات إستراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارات ورؤيتها للقيادة التحويلية التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأدارت الدكتورة كارولين فرج، نائب الرئيس ورئيسة تحرير موقع CNN بالعربية، حواراً معه عقب الكلمة الرئيسية.

وقال سعادة محمد بن طليعة في كلمته الافتتاحية: بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، نتعامل مع الذكاء الاصطناعي ليس فقط كتحول تكنولوجي، بل كتحول بشري، ومن خلال طموحها لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في جميع أعمال وخدمات الحكومة، وتشكل حكومة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لكيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة حياة الناس، وتمكين الحكومات لتصبح أكثر استباقية واستجابة، وخلق مساحة أكبر للتواصل البشري والإبداع والتأثير الجاد.

وأدار آندي غاندي، الشريك الأول في كيستون، جلسة حوار استعرضت الأبعاد العملية لتبني الذكاء الاصطناعي في الإستراتيجية والحوكمة ومستقبل الأعمال.

شارك في الحوار سعادة المهندسة أمل عبد الرحيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ وسعادة مباركة إبراهيم الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ؛ والبروفيسور ميلودينا ستيفانز أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال صالح لوتاه رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي، إن نادي كلية هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي يدعم المبادرات الجريئة والمتقدمة للإمارات في مجال الوكلاء المستقلين للذكاء الاصطناعي، وهو مجال سيعيد تشكيل نسيج الأعمال والمجتمع للأجيال القادمة.

من جانبه، قال آندي غاندي شريك أول وقائد التحقيقات والمخاطر العالمية في كيستون، إن الإمارات أظهرت عزيمة ملحوظة أن القيادة الوطنية الحقيقية في مجال التكنولوجيا لا تنفصل عن الالتزام بالقيمة الاجتماعية، وتفخر كيستون بتدشين مكتبها في دبي بدولة الإمارات تماشياً مع الطموحات الكبيرة البلاد.

وأكد المنتدى بروز الإمارات كصوت رائد في تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول والمتمحور حول الإنسان، وأشار المشاركون إلى أن الأثر الأكثر ديمومة في المنطقة لن يبنى على التكنولوجيا فقط، بل على الثقة والتماسك وقيم القيادة التي تحدد هوية مجلس التعاون الخليجي.