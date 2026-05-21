بلدية دبا تعزز الاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر برنامج لإعداد القيادات الواعدة

دبا في 21 مايو/ وام / نظّمت بلدية دبا البرنامج التدريبي "تمكين قيادات الصف الثاني وبناء القيادات المستقبلية"، في إطار حرصها على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الكوادر القيادية القادرة على مواصلة مسيرة التميز المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات الواعدة وإعداد صف ثانٍ قيادي يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة العمل المؤسسي بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية ورفع مستوى الجاهزية لمتطلبات المستقبل والتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

وتناول البرنامج عدداً من المحاور التدريبية المتخصصة، شملت التمكين القيادي وإعداد الصف الثاني، والتفويض وبناء فرق العمل عالية الكفاءة، إلى جانب اكتشاف القيادات المستقبلية وتطويرها، والقيادة في بيئة التغيير والتحديات المؤسسية، بما يعزز قدرات المشاركين على اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل بكفاءة وتحفيز الابتكار في بيئة العمل.

وأكدت بلدية دبا أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن توجهاتها الإستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري، وبناء قيادات مستقبلية قادرة على مواكبة التطورات وتحقيق الريادة في العمل البلدي، من خلال توفير بيئة داعمة للتعلّم المستمر وتبادل الخبرات وتنمية المهارات القيادية.