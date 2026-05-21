مجلس أمناء الجامعة القاسمية يعتمد تخريج 220 طالباً من خمس كليات للعام 2025–2026

الشارقة في 21 مايو/ وام / اعتمد مجلس أمناء الجامعة القاسمية تخريج 220 طالباً وطالبة من الفوج الحادي عشر للعام الجامعي 2025–2026، يمثلون كليات الجامعة الخمس، وذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للمجلس برئاسة سعادة جمال سالم الطريفي، رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة القاسمية، تقديراً لرعاية سموه ودعمه المستمر للجامعة، بما عزز رسالتها العلمية والإنسانية القائمة على الوسطية والاعتدال، وأسهم في تطوير برامجها الأكاديمية وإعداد خريجين مؤهلين لخدمة مجتمعاتهم والمساهمة في تنمية أوطانهم.

وأكد جمال سالم الطريفي أن الجامعة تواصل أداء رسالتها في إعداد كوادر علمية تمتلك المعرفة والوعي والقيم الإنسانية، بما يدعم مسيرة التنمية في مختلف المجتمعات.

واستعرض سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، التقرير السنوي للعام الأكاديمي 2025–2026، متناولاً أبرز الإنجازات في مجالات التعليم والتعلم وتطوير برامج الدراسات العليا، إلى جانب استحداث برنامج ماجستير جديد في التفسير والحديث اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل، بعد الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينضم إلى برنامجي الماجستير الحاليين في الفقه وأصوله، واللغة العربية وآدابها.

كما تضمن التقرير استعراض مذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية، إضافة إلى مؤشرات تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في مجالات التعليم والبحث العلمي والحوكمة وخدمة المجتمع، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل.

وتناول الاجتماع مؤشرات الأداء الإستراتيجي للعام الأول من الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025–2030، والتي أظهرت نمواً في جودة المخرجات التعليمية والبحثية، فيما بلغ عدد جنسيات الطلبة الدارسين في الجامعة 136 جنسية، ما يعكس مكانتها كبيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف دول العالم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت تقارير اللجنة المالية، ولجنة الشؤون الأكاديمية، ولجنة الالتزام والتدقيق، ولجنة الاستقطاب والعلاقات الدولية، كما صادق على عدد من الترقيات الأكاديمية في كليات الجامعة.