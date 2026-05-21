"فضّ المنازعات الإيجارية” يستلم مليون درهم من “دار البر” لدعم المتعثرين إيجارياً في دبي 

دبي في 21 مايو/ وام / تسلّم مركز فضّ المنازعات الإيجارية بدبي شيكاً بقيمة مليون درهم مقدم من جمعية دار البر لصالح لجنة “يد الخير” التابعة للمركز، بهدف دعم المتعثرين في الدعاوى الإيجارية والحالات المستحقة للمساندة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في الإمارة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والخيرية لتخفيف الأعباء المالية عن المستحقين، من خلال برامج تستند إلى معايير قانونية وإنسانية تشمل تقييم الحالة الاجتماعية، وقيمة المديونية، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وقال سعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية، إن المركز يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الخيرية والإنسانية، انطلاقاً من دور التكامل المؤسسي في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في دبي.

وأضاف أن التعاون مع جمعية دار البر يجسد نموذجاً فاعلاً للعمل المشترك، لا سيما في ظل “عام الأسرة 2026”، بما يعكس اهتمام دولة الإمارات بترسيخ مقومات التماسك المجتمعي.

وأكد السيد هشام الهاشمي، عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتوسيع شراكاتها المجتمعية مع الجهات الحكومية والقضائية، بهدف دعم الفئات المتعثرة والتخفيف من الأعباء المالية عن الأسر والأفراد المستحقين.