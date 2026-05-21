"حكماء المسلمين": التنوع الثقافي يعزز الحوار والتفاهم بين الشعوب

أبوظبي في 21 مايو/ وام / أكد مجلس حكماء المسلمين، أن التنوع الثقافي يمثل ثراءً إنسانيًّا وحضاريًّا يسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب، وبناء مجتمعات أكثر استقرارا وتسامحا وقدرة على مواجهة خطابات الكراهية والتعصب والانغلاق.

وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يوافق 21 مايو من كل عام، إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية والحضارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السلام وتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى أنَّ التنوع لا يجب أن يكون سببًا للصراع أو الانقسام، بل فرصة للتعارف والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الإنسانية جمعاء.

وأوضح أنَّ الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية دعت إلى احترام التنوع الإنساني والثقافي، وترسيخ قِيَم التعارف والتعاون والتراحم بين الناس، مؤكدًا أنَّ حماية التنوع الثقافي وصون الهويات الوطنية والحضارية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية؛ لمواجهة محاولات بث الكراهية والعنصرية والإقصاء، وتعزيز خطاب إنساني جامع يقوم على الاحترام المتبادل والعيش المشترك.