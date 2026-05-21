شرطة الفجيرة تؤكد دور الأسرة في بناء مجتمع آمن ومستقر

الفجيرة في 21 مايو/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة حماية ووقاية المجتمع، جلسة حوارية بعنوان "الأسرة الواعية.. حجر الأساس لأمن المجتمع واستقراره"، في مجلس مريشيد بالفجيرة وذلك ضمن مبادرات "عام الأسرة"، وبمشاركة نخبة من المختصين والمتحدثين في المجالات الأمنية والاجتماعية والنفسية.

وتهدف الجلسة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأسرة في بناء مجتمع آمن ومستقر، وترسيخ القيم الأسرية الإيجابية التي تسهم في حماية الأبناء وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، من أبرزها دور الأسرة في الوقاية من الجريمة والانحراف، وتأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الأبناء، وأهمية الحوار الأسري في معالجة المشكلات، إلى جانب استعراض قصص وتجارب مجتمعية ملهمة تسهم في نشر الوعي المجتمعي.

شارك في تقديم محاور الجلسة كل من الرائد فاطمة حمد اليماحي من الشرطة المجتمعية، والمقدم خالد سعيد الجابري من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والدكتورة شيماء عزت باشا من جامعة الفجيرة، ونورة محمد النقبي مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المقدم أحمد سعيد الهاشمي نائب مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز الأمن المجتمعي، ودعم استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متماسك وآمن.

وقال إن هذه الجلسة تأتي تزامناً مع عام الأسرة، من خلال طرح مواضيع تلامس واقع الأسرة وتحدياتها اليومية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات في المستقبل.