بحضور سلطان بن حمدان.. اختتام فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن 2026 بالوثبة

أبوظبي في 21 مايو/ وام / اختتمت مساء اليوم بميدان الوثبة في أبوظبي منافسات النسخة الـ47، للمهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة " ختامي الوثبة" 2026.

وتمكنت هجن الشحانية من الفوز بالسيف الذهبي عن طريق "الظبي" بإشراف المضمر جابر سالم بن فاران المري، في شوط الحول المفتوح، بعد منافسة قوية مع "دولة" بإشراف المضمر سلطان الوهيبي، والمتوجة برمز العام الماضي، قبل أن تتراجع في النصف الثاني من الشوط.

وحقق المهرجان على مدار 11 يوما نجاحا كبيرا بمشاركة نخبة المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقاسمت هجن الشحانية والرئاسة الفوز في اليوم الختامي بحصولهما على رمزي الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 8 كلم.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة، منافسات اليوم الختامي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

وأسفرت منافسات الشوط عن رقم قياسي لأول مرة بأفضل توقيت زمني في تاريخ سباقات الهجن، بكسر الرقم السابق المسجل في النسخة الماضية عبر "دولة"، بعدما سجلت "الظبي" 11:44:25 دقيقة، بفارق أجزاء من الثانية عن الرقم السابق 11:44:74 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني "الهابة" لهجن الشيحانية بإشراف المضمر فاران حمد قريع، مسجلة 11:45:52 دقيقة، وثالثة "ريماس" لهجن الرئاسة بإشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي بزمن قدره 11:47:47 دقيقة.

وتفوقت هجن الرئاسة في شوط الزمول المفتوح، وانتزعت رمز الشوط عن طريق "نهاب"، بحصد بندقية الزمول، كما شهد الشوط سيطرة هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى، ما يؤكد التألق الواضح لهجن الرئاسة خلال مهرجان الوثبة، ولتكمل الثنائية بعد حصد سيف ختامي المرموم التراثي الشهر الماضي.

وتألق مضمر هجن الرئاسة حمدان محمد بن مروشد مع "نهاب"، بعد فوزه بالرمز نفسه في نسخة العام الماضي مع "الشبابي"، مسجلا 12:24:76 دقيقة، بفارق أكثر من ثانية عن "معزز" بإشراف المضمر سلطان الوهيبي، كما تفوق المضمر حمدان بن مروشد ليحصد المركز الثالث في الشوط مع "الشبابي" حامل بندقية العام الماضي، بزمن قدره 12:26:15 دقيقة.