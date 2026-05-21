تحت رعاية الشيخة فاطمة.. الاتحاد النسائي ينظم "مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية" بالتعاون مع وزارة الخارجية

أبوظبي في 21 مايو/ وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية "مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية"، الذي عُقد بمقر الاتحاد في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة رفيعة المستوى من المسؤولين والقيادات النسائية وصنّاع القرار من دولة الإمارات وعدد من الدول الأفريقية، وحضور ممثلي أكثر من أربعين سفارة لدى الدولة.

بدأ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية ألقاها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أوضح فيها أن هذه الرعاية الكريمة من سموها تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات، والدور المحوري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية حتى أصبحت نموذجاً ملهماً في العطاء والقيادة.

وأضاف معاليه: أسهمت رؤية سموها ودعمها المستمر في ترسيخ حضور المرأة شريكاً فاعلاً في نهضة دولة الإمارات، قادرة على أن تعمل، وتبادر، وتضحي وتقدّم دوراً نوعياً واستثنائياً في خدمة وطنها ومجتمعها وفي عام الأسرة، تبرز هذه الرعاية كرسالة إماراتية راسخة بأن المرأة ليست فقط شريكة في التنمية، بل هي الحاضنة الأولى للقيم، والرافد الأعمق لاستقرار المجتمعات وازدهارها.

وشدد معاليه على أنّه ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تؤمن دولة الإمارات بأنّ نهضة الوطن لا تكتمل إلا بمشاركة المرأة واليوم، تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يتواصل هذا النهج الراسخ من خلال دعم دور المرأة في مختلف ميادين العمل الوطني والدولي ومن هذا الإرث، تشكلت قناعة وطنية راسخة بأن تمكين المرأة ليس مساراً منفصلاً عن بناء الدولة، بل هو جزء من نهج دولة الإمارات في بناء الإنسان، وترسيخ قيم المسؤولية والعطاء والانتماء.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر البارز، في إطار توجه دولة الإمارات - نحو تعزيز علاقاتها الراسخة وشراكاتها مع دول القارة الأفريقية وشعوبها في مجال شؤون المرأة وتمكينها، وكإمتداد لمذكرات التفاهم والشراكات القائمة بين الاتحاد النسائي العام وعدد من الدول الأفريقية، بما يضمن تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات الوطنية.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن "مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية" يعكس التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في مد جسور التعاون الإنساني والتنموي مع مختلف دول العالم.

وقالت سعادتها إن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية في شؤون المرأة تشهد تطوراً مستمراً، ويأتي هذا المؤتمر ليجسد عمق التعاون المشترك الممتد عبر مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، ويدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر رحابة من خلال صياغة برامج عمل ومشاريع واعدة تلبي تطلعات المرأة في مختلف المجالات. وأضافت: نحن حريصون في الاتحاد النسائي العام على مواصلة نقل وتبادل الخبرات والسياسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في دعم دور المرأة المحوري في التنمية والنماء العالمي.

وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، أن تمكين المرأة يشكّل حجر الزاوية في استشراف إستراتيجيات المستقبل وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، قائلة: إن ما تشهده دولة الإمارات من ريادة في إرساء نموذج عالمي استثنائي لإشراك المرأة في صنع القرار ورسم السياسات الوطنية، هو ثمرة للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".

وأضافت أن هذا المؤتمر يمثل حلقة ممتدة في سلسلة جهودنا الدؤوبة وعملنا التكاملي المستمر مع الدول الأفريقية الصديقة، لترسيخ شراكات إستراتيجية دولية، تعزز المكتسبات القيادية للمرأة وتؤهلها لمواجهة التحديات العالمية بكفاءة واقتدار.

وشهد الأجندة العلمية للمؤتمر تنظيم ثلاث جلسات متخصصة؛ حيث انطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان "المرأة وصياغة المستقبل"، وأدارتها عنود يوسف، من الاتحاد النسائي العام.

وسلطت الجلسة الضوء على دور الحكومات في توظيف مشاركة المرأة كعنصر أساسي في صياغة الرؤى والسياسات، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة كل من المهندسة غالية علي المناعي، وفيليسيا دلاميني-كونيني، نائب محافظ البنك المركزي في مملكة إسواتيني، والدكتورة أديدايو بنجامينز-لانيي، المديرة العامة ـ مركز مريم بابانغيدا الوطني لتنمية المرأة ـ أبوجا، نيجيريا.

وفي مسار متصل، بحثت الجلسة الثانية، التي عُقدت تحت عنوان "المرأة وقيادة التحول الرقمي"، وأدارتها سيلفيا بول، مستشار أول لشؤون النوع الاجتماعي والشباب بالأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، دور القيادات النسائية في صياغة سياسات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي وتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد الرقمي. وتحدث فيها كل من معالي الوزيرة سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني، وإيرين كاغوا، مدير برنامج "جيجا" بالاتحاد الدولي للاتصالات، ومنال العفاد، مدير قسم التبني والتمكين الرقمي بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات، والدكتورة فاطمة زارا بيلو، خبيرة إستراتيجيات التحول الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي من نيجيريا.

فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "المرأة وريادة الأعمال"، وأدارتها علياء أحمد، من وزارة الاقتصاد، واستعرضت قصص نجاح ملهمة لسيدات أعمال في الأسواق الدولية، وبحثت فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، حيث تحدث في الجلسة كل من سعادة بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات، وكيثيوي ملانغا، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشاريع الصغيرة في مملكة إسواتيني، وسريّة أحمد، الرائدة في مجالي الاستثمار وريادة الأعمال والشريك المؤسس لشركة "سابو كابيتال" في نيجيريا، وجوكاست جواكيم صامويل، أخصائي السياسات والابتكار في أكاديمية Girl Move _ موزمبيق.

واختتم المؤتمر أعماله بتقديم عدد من التوصيات والرؤى المشتركة التي ركزت على تعزيز البيئة التشريعية والرقمية الداعمة للمرأة، وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية.

وثمّن المشاركون في ختام أعمالهم الدور الريادي والتاريخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في دعم ملف تمكين المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدين أن هذا المؤتمر يشكل حجر أساس لتعاون مستدام يسهم بفاعلية في صياغة مستقبل عالمي أكثر توازناً وازدهاراً.