مطار الشارقة يوفّر تجربة سفر متكاملة لضيوف الرحمن

الشارقة في 21 مايو/ وام / ودّع مطار الشارقة حجاج بيت الله الحرام المغادرين اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام 1447هـ، وذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعكس مستوى الجاهزية العالية والتنسيق المؤسسي الفعّال مع مختلف الشركاء الإستراتيجيين.

ويأتي ذلك في إطار حرص المطار على توفير تجربة سفر استثنائية لضيوف الرحمن، ترتكز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، بما يضمن انسيابية الإجراءات وراحة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة.

وشهدت مرافق مطار الشارقة حركة نشطة مع توافد حجاج بيت الله الحرام حيث تم تخصيص منصات خدمة مهيأة لهم واستقبلتهم فرق العمل وقدّمت لهم الدعم والإرشاد ضمن تنسيق متكامل مع الجهات المعنية وشركات الطيران، بما أسهم في ضمان انسيابية الإجراءات وسهولة التنقل داخل المطار.

كما جرى تعزيز الجاهزية التشغيلية عبر زيادة عدد الكوادر الميدانية وتفعيل منصات إضافية لإنهاء إجراءات السفر شملت تسجيل الأمتعة وتوسيع استخدام البوابات الذكية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين انسيابية الحركة.

وفي إطار الحرص على توفير تجربة سفر متكاملة ومريحة خُصصت مناطق لاستراحة الحجاج داخل المطار إلى جانب تعزيز الخدمات اللوجستية وتقديم الضيافة العربية وتوزيع الهدايا التذكارية.

كما تم توفير مواد توعوية وإرشادية متعددة اللغات بما يعكس التزام مطار الشارقة بتقديم تجربة إنسانية متكاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المسافرين.

وتولي هيئة مطار الشارقة الدولي اهتمامًا بالغاً بالجوانب الصحية حيث يعمل مركز مطار الشارقة الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الشارقة الصحية على تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية للحجاج من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير التوعية الصحية الشاملة بما في ذلك توزيع “الدليل الصحي للحجاج” الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة لضمان سلامة الحجاج خلال مختلف مراحل رحلتهم.

وجرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة لتوفير واعظ ديني يقدّم الدعم والإرشاد للحجاج ويجيب عن استفساراتهم المتعلقة بأداء المناسك بما يسهم في تمكينهم من أداء شعائرهم بيسر وطمأنينة.