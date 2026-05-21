صندوق خليفة وHUB71 يطلقان الدفعة الأولى من "برنامج مزن Hub71"

أبوظبي في 21 مايو / وام / أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع KFED، بالتعاون مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق الدفعة الأولى من "برنامج مزن Hub71"، والتي تضم 17 من مؤسسي الشركات الناشئة الإماراتيين الذين يعملون على تطوير مشاريع في مراحلها المبكرة ضمن قطاعات ذات أولوية.

وجاء اختيار هذه الدفعة وفق بيان صحفي صادر اليوم من بين أكثر من 370 طلب مشاركة، ما يعكس الطلب المتزايد على برامج الدعم الموجهة للمشاريع الناشئة في مراحلها الأولى في الدولة.

وبقيادة صندوق خليفة، يفتح البرنامج الذي يتمّ تنفيذه عبر "مزن هب العين"، بوابةً جديدة للانضمام إلى منظومة الشركات الناشئة في الإمارات، ويتيح منصةً لتمكين المؤسسين الإماراتيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع والنموّ، بالتوازي مع تعزيز نموّ الشركات المحلية.

وتمثل هذه الدفعة جيلاً جديداً من رواد الأعمال الذين يسهمون في صياغة اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، حيث تقل أعمار نحو 90% منهم عن 35 عاماً، فيما يطلق أكثر من 75% منهم مشاريعهم لأول مرة، ما يعزز دور البرنامج في توسيع فرص الوصول إلى ريادة الأعمال.

كما تشكل رائدات الأعمال نسبة 35% من المشاركين، في مؤشر على التقدم المستمر في تعزيز التنوع ضمن منظومة الشركات الناشئة.

ويتميز البرنامج أيضاً بأن 59% من المؤسسين تم ترشيحهم عبر شبكات الشركاء، ما يعكس قوة منظومة التعاون التي رسخها صندوق خليفة وشركاؤه، ومن ضمنهم Hub71، ويجسد كفاءة هذه المنظومة في اكتشاف المواهب واحتضانها خلال مراحلها المبكرة.

وتغطي الشركات الناشئة في هذه الدفعة طيفاً متنوعاً من القطاعات التي تتماشى مع أولويات أبوظبي الاقتصادية، بما في ذلك التكنولوجيا الصحية والمناخية والمالية والزراعية، إلى جانب ابتكارات ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

وقال سعادة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن إطلاق الدفعة الأولى من "برنامج مزن Hub71" بالتعاون مع Hub71، تجسيداً لالتزام صندوق خليفة بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم الجيل القادم من المشاريع الوطنية، ومن خلال "مزن هب العين"، ونمضي قُدُماً في بناء مسارٍ متكامل ومُنظَّم يتيح للمؤسسين تحويل أفكارهم إلى مشاريع واعدة، ويعزز قدراتهم، ويسهم بشكلٍ مباشر في دعم مستهدفات التنوُّع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأضاف: نواصل دعم هذه المنظومة عبر توسيع فرص الوصول إلى الإشراف والتوجيه وشبكات التعاون، ودعم الجاهزية للاستثمار، وتزويد المؤسسين الإماراتيين بالأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم والمنافسة عالمياً.

من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71، إن برنامج "مزن Hub71" يعكس تزايد توجه رواد الأعمال الإماراتيين نحو إطلاق مشاريعهم من أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الدفعة تضم مؤسسين يطورون حلولًا مواكبة لاحتياجات السوق.

وعلى مدار البرنامج الذي يمتد لثلاثة أشهر في "مزن هب العين"، يمر المؤسسون بمراحل منظمة تبدأ من تطوير الفكرة وصولاً إلى التنفيذ، بما يشمل بناء النماذج الأولية، واختبار الأفكار في السوق، والاستعداد لإطلاق مشاريعهم.

ويُختتم البرنامج بفعالية يوم العروض، حيث يقدم المؤسسون مشاريعهم أمام المستثمرين والجهات الحكومية والشركاء، ما يفتح أمامهم فرصاً مباشرة للحصول على التمويل وبناء الشراكات وتوسيع أعمالهم.

وبعد انتهاء البرنامج، يتم دمج المؤسسين ضمن منظومة الابتكار الأوسع في أبوظبي، مع استمرار إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال والفرص التجارية والدعم الاستراتيجي خلال مراحل النموّ.

ومن خلال تمكين المؤسسين في مراحلهم المبكرة في العين وربطهم بشبكة Hub71 العالمية، يسهم "برنامج مزن Hub71" في تعزيز منظومة رواد الأعمال في أبوظبي على المدى الطويل ودعم تطوير شركات ناشئة قادرة على المنافسة عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات.