الاجتماع الفني يستعرض الترتيبات التنظيمية لمباراة العين والجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة

أبوظبي في 21 مايو/ وام / استعرض الاجتماع الفني لمباراة العين والجزيرة، والمقررة غدا على استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الترتيبات التنظيمية والتشغيلية والإعلامية، بحضور مسؤولي المباراة من اتحاد الكرة، بالإضافة إلى ممثلي الفريقين.

واختتم فريقا العين والجزيرة مساء اليوم تدريباتهما الرئيسية على استاد محمد بن زايد، وسادت أجواء التركيز في التدريبين الختاميين، لوضع اللمسات الأخيرة على الأمور الفنية والتكتيكية، واقتصرت على الجوانب البدنية الخفيفة للمحافظة على جاهزية اللاعبين قبل 24 ساعة من المباراة النهائية.