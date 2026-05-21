نادي الفجيرة العلمي يطلق لقاءات مجتمعية للتعريف بمبادرات 2026 وبرامج الموهوبين

الفجيرة في 21 مايو/ وام / أطلق نادي الفجيرة العلمي سلسلة لقاءات لتعريف ابناء إمارة الفجيرة بمبادرات النادي خلال عام 2026 والتي استهلت في مجلس مسافي المجتمعي وتستهدف الطلبة والموظفين وأفراد الأسرة وذلك ضمن خطة النادي للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وشراكهم في برامج النادي العلمية.

وأكد سعادة الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي خلال الجلسة دور النادي في تبني الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع علمية في النادي وذلك من خلال الكوادر المؤهلة والمرافق الحديثة التي يتمتع بها النادي.

وقال إن اطلاق هذه اللقاء والجلسات التعريفية تعزز من التواصل المباشر مع الجمهور وأفراد الأسرة واستعراض أهم المبادرات والبرامج العلمية التي تستهدف المبتكرين والمبدعين في مجالات العلوم وتقنية المعلومات والروبوت والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات التي يشملها النادي.

وأضاف أن النادي سينظم خلال الأيام المقبلة لقاءات في مجالس "قراط المجتمعي والعكامية ومريشيد" بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأكد المعيلي أهمية إبراز جهود النادي في استقطاب المواهب العلمية ومن ابناء إمارة الفجيرة وصقل مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة في مبادرة فكرة التي أطلقها النادي والمخيم الصيفي لطلبة المدارس خلال فترة الإجازة الصيفية وغيرها من البرامج العلمية والتفاعلية.

وشهدت الجلسة تفاعلا من جانب الحضور من خلال الأنشطة والنقاشات المباشرة مع إدارة ومشرفي النادي.