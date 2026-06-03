انتخاب 5 دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي

نيويورك في 3 يونيو/ وام/ انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم خمس دول أعضاء في الأمم المتحدة، لشغل المقاعد الخمسة غير الدائمة المنتهية عضويها مع نهاية ديسمبر 2026.

وفازت في إنتخابات اليوم، كل من النمسا والبرتغال عن مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، وقيرغيزستان عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وترينيداد وتوباغو عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وزيمبابوي عن المجموعة الأفريقية.

وستبدأ ولاية هذه الدول الخمس مطلع يناير 2027، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2028.

وستخلف الدول المنتخبة اليوم، كلا من الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال .

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، بينهم خمسة دائمون .

وام/ نيو/مق/زي