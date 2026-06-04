"الإمارات للدراجات" يشارك في النسخة الـ78 لطواف "أوفيرني رون" الفرنسي

أبوظبي في 4 يونيو /وام/ أعلن فريق "الإمارات إكس آر جي" للدراجات الهوائية، مشاركته في منافسات النسخة الـ 78 من طواف أوفيرني – رون ألب، الذي يقام في فرنسا خلال الفترة من 7 إلى 14 يونيو الجاري، بتشكيلة قوية تضم نخبة من أبرز المتسلقين يتقدمهم البرتغالي جواو ألميدا، والمكسيكي إسحاق ديل تورو وذلك في إطار سعي الفريق للدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي.

يعد السباق، المعروف سابقاً باسم "كريتيريوم دو دوفينيه"، من أبرز السباقات التحضيرية لسباق طواف فرنسا، إذ يمتد على ثماني مراحل تتضمن مسارات جبلية صعبة بإجمالي 1207 كيلومترات وأكثر من 22 ألف متر من التسلق.

ويخوض الفريق المنافسات تحت إشراف المديرين الرياضيين فابريزيو غيدي، وتوماس جيل، وماركو مارزانو، فيما تضم التشكيلة إلى جانب جواو ألميدا، وإسحاق ديل تورو، كلا من الدراجين، بينوا كوسنيفروي، وإيفو أوليفيرا، وبافيل سيفاكوف، وبابلو توريس، وكيفن فيرماركي.

ويعول الفريق أيضا على الفرنسي بينوا كوسنيفروي، الذي يعيش فترة مميزة بعد تحقيقه أربعة انتصارات خلال شهر مايو الماضي، من بينها الفوز بسباق جائزة موربيهان الكبرى وطواف المجر وسباق بوكل دو لا مايين.

كان السلوفيني تادي بوجاتشار، قد منح فريق الإمارات أول ألقابه في هذا السباق العام الماضي، بعدما توج باللقب العام وحقق ثلاثة انتصارات مرحلية، فيما سبق للفريق الفوز بمراحل عبر دان مارتن، عام 2018، ودافيدي فورمولو، عام 2020، وميكيل بييرغ، عام 2023.

ويدخل فريق الإمارات السباق برصيد 36 انتصاراً خلال موسم 2026، آملاً في تعزيز سجله ومواصلة نتائجه القوية على الساحة العالمية.