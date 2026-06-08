"طرق دبي" توظّف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وتشغيل الحافلات في الوقت الفعلي

دبي في 8 يونيو / وام / أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منظومة متقدمة من لوحات التحكّم الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل مركز التحكّم في عمليات الحافلات، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير إدارة العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي، بالاعتماد على تحليلات البيانات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ هذه المبادرة خطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة دبي في صدارة المدن العالمية في مجال تشغيل أنظمة النقل العام المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأسفرت هذه المبادرة عن تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها خفض نسبة المغادرات المبكّرة بأكثر من 68%، والحفاظ على مستويات الأداء ضمن المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز سرعة الاستجابة من خلال نشر الحافلات فوراً عند تعطُّل المترو، وتحسين خدمة المتعاملين عبر أنظمة التنبيه الآلي.

وجرى تطوير هذه المنظومة من قِبل مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي في خدمات الدعم التقني المؤسسي، حيث يجري تشغيلها عبر منصة (Dataiku) التابعة للهيئة، وهو ما يتيح تبنّي نهج تشغيلي استباقي قائم على البيانات عبر شبكة الحافلات في إمارة دبي.

وتتضمن لوحات التحكّم مجموعة متكاملة من التطبيقات التشغيلية، تشمل تحليل الأداء المبكّر للرحلات، والتنبؤ بإلغاء الرحلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة الاستجابة السريعة لحالات تعطُّل المترو، وتحسين عمليات تقصير الرحلات، حيث جرى دمج هذه الحلول بشكل كامل ضمن العمليات اليومية لمركز التحكّم.

كما أسهمت لوحات الاستدامة في دعم المبادرات البيئية، من خلال تقليل تشغيل المحركات أثناء التوقف وتحسين إدارة مواقف الحافلات، وهو ما أدى إلى خفض أكثر من 13000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويمثّل مركز التحكم في عمليات الحافلات الركيزة الأساسية لتشغيل شبكة الحافلات في دبي، وتُعدّ هذه اللوحات الذكية نقلة نوعية نحو تبنّي نموذج تشغيلي استباقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز موثوقية الخدمات ويرتقي بخدمة المتعاملين.

وتعمل الهيئة من خلال مركز الذكاء الاصطناعي ومنصة Dataiku على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي ضمن العمليات اليومية، ويجسّد هذا المشروع قدرة الهيئة على تطوير حلول ذكية قابلة للتوسّع تدعم رؤية دبي مدينةً ذكيةً رائدةً عالمياً.