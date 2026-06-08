نادي أبوظبي يتصدر منافسات البطولة الدولية للمبارزة في العين

العين في 8 يونيو/ وام / تصدر نادي أبوظبي للمبارزة منافسات بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة التي أقيمت، في صالة النهيانية بمدينة العين، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة وخارجها واستمرت يومين واختتمت أمس وسط منافسات قوية شهدتها مختلف الفئات السنية.

وفي أبرز النتائج أحرز لاعب نادي أبوظبي، ألكسندر بيلوتي المركز الأول بمنافسات الإيبيه لفئة العمومي رجال، ونال زميله بالنادي خليفة الزرعوني المركز الثاني، فيما نال عبد الله الحمادي لاعب نادي أبوظبي أيضاً المركز الثالث.

وفي السلاح نفسه لفئة الذكور تحت 14 عاماً نال حسام حسن الصيفي لاعب نادي أبوظبي المركز الأول، تلاه ثانياً سعود عبد الله لاعب نادي العين للمبارزة، وحل ثالثاً حمدان المسكري لاعب نادي أبوظبي.

وضمن سلاح الشيش للذكور تحت 14 عاما نال الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان من نادي أبوظبي للمبارزة المركز الأول، تلاه كل من نبيل نضال وراشد المنصوري من النادي أيضا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي منافسات سلاح الشيش للإناث تحت 12 عاما نالت ريم عمر الشامسي من نادي الشارقة المركز الأول، تلتها ثانية زميلتها بالفريق تولين سيف، ثم فطيم البداوي من نادي الشارقة أيضا في المركز الثالث.

وقال ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي المدير الرياضي للنادي إن النتائج المتميزة التي حققها لاعبو ولاعبات نادي أبوظبي للمبارزة أكدت المكانة المتقدمة للنادي على مستوى إعداد وصقل المواهب، وقدرته على المنافسة وحصد الألقاب في مختلف الفئات العمرية، بما يعكس نجاح برامجه الفنية والتطويرية.

وأضاف: نأمل أن تكون هذه النتائج مقدمة للمزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعدة محلياً وقارياً وعالمياً وأن يكون النادي رافداً للمنتخبات الوطنية وداعماً لمسيرة التطوير والتميز للعبة على مستوى الدولة.