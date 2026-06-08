"الرياضة للجميع والأولمبياد الخاص الإماراتي" يتعاونان لتنفيذ برامج مجتمعية

أبوظبي في 8 يونيو/ وام / وقع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اتفاقية تعاون مشترك، لتنفيذ مبادرات مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال الرياضة المجتمعية.

جاء الإعلان عن ذلك على هامش فعاليات الألعاب الإماراتية المقامة حاليا حتى 10 يونيو الحالي في أبوظبي، بحضور سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضة للجميع أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضا تبادل الخبرات، والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية المخصصة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الدمج المجتمعي، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة.

وقال العاجل إن الشراكة تتماشى مع رؤية الاتحاد لتوفير بيئة رياضية شاملة ومستدامة، وتعزيز فرص المشاركة الرياضية لكافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي في تنفيذ مبادرات نوعية في الرياضة المجتمعية ودعم وتمكين أصحاب الهمم في رياضة الجمباز والتزلج المدولب ويشمل "التزلج الاستعراضي، والهوكي الأرضي، والتزلج السريع على مسار قصير"، بجانب حملات التوعية الصحية لممارسة النشاط البدني.