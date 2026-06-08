الاتحاد الدولي للشطرنج يختار الإماراتي عبدالله المازمي ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات مونديال الشطرنج

الشارقة في 8 يونيو/ وام / اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي عبدالله مراد المازمي ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة منافسات بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع والخاطف 2026 التي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الحالي بمشاركة نخبة من أبطال العالم وكبار الأساتذة الدوليين يتقدمهم ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً.

ويأتي اختيار المازمي تتويجاً لمسيرته المتميزة في مجال التحكيم والإدارة الرياضية، حيث يشغل منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي للشطرنج، كما يتولى إدارة بطولة الشارقة الدولية للأساتذة إحدى أبرز البطولات العالمية على أجندة الشطرنج الدولية.

وأعرب عبدالله مراد المازمي عن فخره لاختياره ضمن حكام بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع والخاطف التي تعتبر واحدة من أهم البطولات على مستوى العالم لما تشهده من مشاركة نخبة اللاعبين والمصنفين الأوائل وأبطال العالم، مشيراً إلى أن هذا الاختيار مسؤولية كبيرة قبل أن يكون تكريماً شخصياً ويعكس الثقة التي يمنحها الاتحاد الدولي للحكم الإماراتي وقدرته على إدارة المباريات في أعلى المستويات الاحترافية.

وقال إن هذه المشاركة امتداد للنجاحات التي حققتها الكوادر الإماراتية في مختلف المجالات الرياضية، مؤكدا السعي إلى تقديم أفضل أداء ممكن والالتزام بأعلى معايير الدقة والحياد في إدارة المنافسات كما أتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة المهمة وتبادل الخبرات مع أبرز الحكام الدوليين المشاركين في البطولة بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية للشطرنج.

وأكد أن تمثيل دولة الإمارات في حدث عالمي بهذا الحجم يعد شرفاً كبيراً، معربا عن تمنياته بأن يكون عند حسن الظن وأن يقدم صورة مشرفة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة الشطرنج الإماراتية وكفاءاتها التحكيمية والإدارية.