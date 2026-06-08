"إنفيديا" توقع اتفاقيات مع شركات كورية لتعزيز الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات

واشنطن في 8 يونيو/ وام / وقعت شركة "إنفيديا" الأمريكية العملاقة للشرائح الإلكترونية مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع كبريات مجموعات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

وكشفت "إنفيديا" اليوم عن مشروع لبناء مركز ضخم للبيانات مع شركة الموصلات "إس كيه تيليكوم"، على أن يبدأ تشغيل أولى منشآته عام 2027.

وقالت الشركتان إن المركز سيدعم خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات والصناعات في أنحاء كوريا مع هدف بالتوسّع في مختلف مناطق آسيا.

وأضافت "إنفيديا" أنها ستتعاون مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية شركة الموصلات "إس كيه هاينكس" لتطوير مكوّنات ذاكرة متقدمة تُعد ضرورية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي والتي يوجد حاليا نقص في إمداداتها.

وشملت الشراكات شركة الإنترنت "نافير" ومجموعة "دوسان" لاستخدام تقنيات "إنفيديا" في بناء مراكز البيانات وتطوير حلول الطاقة والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، بجانب التعاون مع مجموعة "إل جي" لتطوير هندسة مراكز بيانات المستقبل والأنظمة الميكانيكية المخصصة للروبوتات الشبيهة بالبشر.

وبحثت "إنفيديا" الشراكة مع مجموعة "هيونداي موتورز" لإدراج الذكاء الاصطناعي في مجالات التنقل المستقل وروبوتات التصنيع، ودعم مركز بيانات هيونداي المقرر إنشاؤه في منطقة "سيمانغوم" تحت اسم "AI Valley".

وتركز هذه الاتفاقيات الشاملة في شقها الفني على دمج منصات "إنفيديا" البرمجية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي مع خطوط الإنتاج والأنظمة الميكانيكية للشركات الكورية.

وتتضمن الجداول الزمنية للتعاون البدء في التطوير المشترك لرقائق الجيل القادم وتحديث أنظمة التبريد ومصادر الطاقة المخصصة لمراكز البيانات، مما يرسخ مكانة كوريا كمركز محوري في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

ولم يجر الكشف عن المبلغ الذي سيتم استثماره بموجب هذه الاتفاقيات التي جرت خلال زيارة قام بها جنسن هوانغ رئيس شركة "إنفيديا" الى جمهورية كوريا مؤخرا.

-خلا-.