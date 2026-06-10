صندوق "انشر" يؤسس مجتمعاً مهنياً يربط الناشرين بالخبرة والأسواق والتكنولوجيا

الشارقة في 10 يونيو/وام/ يكتسب صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" قيمة كبيرة وتبرز أهميته في ضمانه وصول الناشرين إلى الإرشاد والخبراء والأسواق وتحويل العلاقة مع القطاع من تجربة فردية إلى مسار مهني داخل مجتمع واضح المعالم.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الإرشاد المهني يرفع فرص المشروعات الصغيرة في البقاء والاستمرار في سوق الأعمال وأن 70% من الشركات الصغيرة التي تلقت إرشاداً استمرت أكثر من خمس سنوات، أي ضعف معدل بقاء الشركات الأخرى.

وتتضاعف أهمية هذا الإرشاد في قطاع سريع التغيّر مثل قطاع النشر؛ إذ يصبح بناء شبكات العلاقات المهنية وتبادل المعارف والخبرات أكثر إلحاحاً في ظل واقع يومي يواجه فيه الناشر ملفات التحرير والتصميم والتمويل والتوزيع وحقوق الترجمة والتسويق وبيانات المبيعات منذ المراحل الأولى للعمل.

وانطلق صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" بمبادرة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ضمن شراكة تضم الهيئة وجمعية الناشرين الإماراتيين ومدينة الشارقة للنشر، وتقوم بنيته على ثلاثة مسارات هي "الإطلاق" للناشرين الجدد و"النمو" لدور النشر القائمة و"الابتكار" للشركات التقنية العاملة مع قطاع النشر، تكمن أهميتها في أنها تعالج مراحل العمل التي يحتاج كل منها إلى نوع مختلف من العلاقة المهنية من مرشد في البداية وشريك في النمو إلى خبير تكنولوجي عند تطوير نماذج العمل.

ويتبع صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" أفضل الممارسات العالمية الرائدة التي أثبتت أن الناشر الجديد يحتاج إلى تدريب وشبكة اتصالات قبل الظهور الواسع مثل برنامج "زمالة فرانكفورت" الذي انطلق عام 1998 وركّز على تبادل المعلومات والحوار المهني وتوسيع شبكة صناعة النشر الدولية،وهو نموذج يشرح سبب أهمية أن يضم مسار الإطلاق في "انشر" الإرشاد والموارد والتواصل المؤسسي.

ويركز "مسار الإطلاق" في "انشر" على تهيئة الناشرين الجدد لدخول السوق من خلال الإرشاد المهني والتدريب المتخصص وبناء العلاقات داخل قطاع النشر، ويستهدف الناشرين الذين لا يزالون في مراحلهم الأولى عبر ربطهم بخبراء ومؤسسات مهنية تساعدهم على تطوير خطط النشر وفهم إدارة الحقوق وآليات التوزيع والجوانب التجارية المرتبطة بصناعة الكتاب، كما يتيح للمشاركين الوصول إلى فعاليات ومعارض مهنية تفتح أمامهم فرص التواصل مع ناشرين ووكلاء وموزعين من أسواق مختلفة.

ويهتم "انشر" في "مسار النمو" بتأهيل دور النشر القائمة للتعامل مع سوق الحقوق والتوزيع والشراكات المهنية من موقع أكثر جاهزية عبر تطوير إدارة الحقوق، والأعمال بين الشركات والنماذج المالية والتقنيات الرقمية، وهي مرحلة تكتسب أهميتها من خلال إشراك الناشرين المشاركين في لقاءات "مؤتمر الناشرين" الذي ينظمه معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي حافظت الشارقة من خلاله في 2025، وللعام الخامس على التوالي، على مكانتها كأكبر سوق عالمي لبيع وشراء حقوق النشر.

وجمع المؤتمر في عام 2025 أكثر من 1599 ناشراً من 116 دولة عقدوا 3321 اجتماعاً مهنياً، ما أتاح للمشاركين فرص التواصل المباشر مع ناشرين ووكلاء وموزعين من أسواق مختلفة، والتعرف إلى آليات التفاوض وتبادل الحقوق وبناء الشراكات المهنية داخل قطاع النشر العالمي.

ويتعامل "انشر" في مسار الابتكار مع التحول المتسارع في صناعة النشر، حيث أصبح الكتاب قابلاً للانتقال إلى الصوت والصورة والرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي التفاعلي، ويركز المسار على ربط الناشرين بشركات تقنية متخصصة تساعدهم على تطوير المحتوى وإدارة الحقوق والوصول إلى أشكال جديدة من الإنتاج والتوزيع، وهو توجه يظهر أيضاً في مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والكتب المصورة الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، والذي يعمل على فتح قنوات تعاون بين الناشرين واستوديوهات الرسوم المتحركة وصناع المحتوى البصري.

واستقطب مسار الابتكار في "انشر"، في هذا السياق، 94 طلباً من شركات تقنية من 17 دولة شملت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والتحرير والترجمة والمحتوى الصوتي وتقنيات الرسوم المتحركة والبنية الرقمية، بما يعكس اتساع العلاقة بين النشر والصناعات الإبداعية المرتبطة به.

وأطلق الصندوق، إلى جانب التدريب والإرشاد ، مجموعة من المبادرات الداعمة لخريجي مساري "الإطلاق" و"النمو" شملت فرص مشاركة مهنية في أسواق النشر العالمية؛ حيث حصل خمسة فائزين من مسار "الإطلاق" على برنامج إرشاد يمتد لعام كامل، إضافة إلى رعاية كاملة للمشاركة في ما يصل إلى ثلاثة معارض كتب دولية من بينها معارض لندن وبولونيا وبكين وفرانكفورت وشنغهاي.

كما خصص الصندوق جناحاً جماعياً لخريجي البرنامج في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بمشاركة 11 ناشراً من مسار "الإطلاق" وناشر واحد من مسار "النمو" ممن تقل إصداراتهم المنشورة عن 50 عنواناً، بينما وفر الصندوق ضمن برامج الدعم المستمرة بعد انتهاء التدريب، خدمات محاسبية وضريبية للمشاركين بهدف مساعدتهم في إدارة الجوانب التجارية والمالية المرتبطة بأعمالهم في قطاع النشر.