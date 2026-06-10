مطار الشارقة يحصل على المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات

الشارقة في 10 يونيو /وام/ حصل مطار الشارقة على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات المطبق من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI)، في إنجاز جديد يعكس تقدّمه المتواصل في مجال الاستدامة والعمل المناخي.

جاء الإعلان عن الاعتماد خلال فعاليات "الجمعية الإقليمية والمؤتمر والمعرض" لمنظمة مجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط التي أُقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

يعكس هذا الإنجاز التقدم المتواصل الذي يحققه مطار الشارقة على صعيد مواءمة إستراتيجيات إدارة الانبعاثات الكربونية مع الأهداف المناخية العالمية، من خلال تحقيق خفض فعلي للانبعاثات وتعزيز التعاون مع الشركاء العاملين ضمن منظومة المطار في إطار الجهود الجماعية لقطاع الطيران لمواجهة التغير المناخي.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن حصول المطار على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات يعكس التزامه المستمر بترسيخ الاستدامة في مختلف جوانب عملياته التشغيلية، موضحا أن هذا المستوى من المطارات يتطلب تحقيق خفض فعلي للانبعاثات الكربونية إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الشركاء العاملين ضمن مجتمع المطار لتعزيز الأثر الجماعي للجهود البيئية.

وأضاف أن هذا الإنجاز ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 فيما يواصل المطار تنفيذ مشاريع نوعية تركز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في حلول الطاقة المتجددة وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات إلى جانب دعم التميز التشغيلي.

وأكد أن برنامج اعتماد الكربون للمطارات يُعد الإطار العالمي الأبرز لإدارة الكربون في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن انتقال مطار الشارقة إلى المستوى الرابع يعكس نجاح إستراتيجيته طويلة الأمد في العمل المناخي القائمة على الابتكار والتعاون والشراكات الفاعلة، بما يعزز مكانته نموذجا رائدا للمطارات على مستوى المنطقة.

من جانبه هنأ ستيفانو بارونشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مطار الشارقة

بهذا الإنجاز ولفت إلى أنه يؤكد من خلال ترسيخ مكانته كأحد المطارات الرائدة في الإدارة الفعالة للكربون، التزامه الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة، وقال إن هذا الإنجاز يتماشى بشكل كامل مع الرؤية الجماعية لقطاع الطيران الرامية إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050.

كان مطار الشارقة قد بدأ رحلته ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات في عام 2014 بحصوله على المستوى الأول الخاص برسم خرائط الانبعاثات الكربونية، ليكون من أوائل مطارات المنطقة المنضمة إلى البرنامج، في حين حصل في عام 2016 على المستوى الثاني الخاص بخفض الانبعاثات بعد تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة شملت تركيب أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، وتطوير أنظمة التكييف واستخدام الطاقة الشمسية في عدد من مرافق المطار.

ونجح مطار الشارقة، في عام 2018، في الحصول على المستوى الثالث الخاص بتحسين العمليات من خلال توسيع نطاق إدارة الانبعاثات ليشمل الشركاء العاملين ضمن مجتمعه بما في ذلك شركات الطيران ومزودو خدمات المناولة الأرضية عبر تبني ممارسات أكثر كفاءة في إدارة الطاقة والموارد.

وأصبح مطار الشارقة، في عام 2020، أول مطار في دول مجلس التعاون الخليجي وثاني مطار في منطقة الشرق الأوسط يحقق الحياد الكربوني ضمن المستوى 3+ وذلك من خلال تعويض الانبعاثات المتبقية غير القابلة للتقليل عبر دعم مشاريع معتمدة للحد من الانبعاثات الكربونية.

ويشكل حصول مطار الشارقة على المستوى الرابع محطة جديدة في مسيرته البيئية تعكس انتقاله من تحقيق الحياد الكربوني إلى التركيز على تحقيق خفض فعلي ومستدام للانبعاثات بالتعاون مع الشركاء ضمن منظومته المتكاملة.