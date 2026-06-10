شرطة الفجيرة تطلق دورة "أجيال الشرطة" 6 يوليو ضمن فعالياتها الصيفية

الفجيرة في 10 يونيو/ وام/ تطلق القيادة العامة لشرطة الفجيرة دورة تدريب "أجيال الشرطة" لطلبة المدارس من البنين والبنات، ضمن الفعاليات الصيفية في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 6 إلى 31 يوليو الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية في برامج هادفة وآمنة ومحفزة.

يأتي تنظيم الدورة تأكيداً على أهمية تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة، وغرس القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية في نفوسهم، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الأنشطة الرياضية والعسكرية وورش العمل التخصصية، بما يسهم في صقل مهارات المشاركين وتنمية روح الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي.

وتوفر دورة "أجيال الشرطة" بيئة تعليمية وتدريبية تفاعلية، تُمكّن الطلبة من التعرف إلى جوانب متعددة من العمل الشرطي والمجتمعي، إلى جانب اكتساب مهارات حياتية تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بما يواكب توجهات إمارة الفجيرة في دعم البرامج الصيفية النوعية التي تستهدف فئة الطلبة وتلبي احتياجاتهم المعرفية والمهارية.

وتؤكد هذه المبادرة حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة وشركائها من الجهات المحلية على تقديم برامج صيفية ذات أثر تربوي ومجتمعي، تسهم في حماية النشء، وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة مفيدة، وترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء وخدمة الوطن.