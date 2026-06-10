نادي الشارقة للمرأة يحصد 7 ميداليات ببطولة أبوظبي الدولية للمبارزة

الشارقة في 10 يونيو/وام/ سجّلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضورًا مميزًا ضمن منافسات فئة تحت 12 سنة في بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة التي أُقيمت في صالة النهيانية بمدينة العين بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة وخارجها بعدما نجحن في حصد سبع ميداليات ملونة عكست تطور مستواهن وقدرتهن على المنافسة في البطولات ذات المشاركة الواسعة.

وشهدت منافسات سلاح الإيبيه التي شاركت بها 22 لاعبة حضورًا قويًا للاعبات النادي حيث أحرزت زينب خالد النحلة الميدالية الفضية فيما تقاسمت كل من شيماء خلفان القاز ونادية سعيد الشريف المركز الثالث والميدالية البرونزية في أداء عكس تطور اللاعبات وقدرتهن على المنافسة في مختلف مراحل البطولة.

وفي سلاح الفلوريه فرضت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة سيطرتهن على منصات التتويج حيث توّجت ريم عمر بطي الشامسي بالميدالية الذهبية وحلت تولين سيف محسن في المركز الثاني لتحصد الفضية فيما أحرزت كل من فطيم خميس البدواوي وفاطمة جاسم البلوشي الميدالية البرونزية.

وبهذه النتائج أنهت لاعبات النادي مشاركتهن في البطولة بحصيلة بلغت سبع ميداليات بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية في إنجاز يؤكد جودة العمل الفني واستمرار تطور قاعدة المبارزة في المراحل العمرية الصغيرة.

و أكدت بلقيس الشحي رئيس شعبة التحليل والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن النتائج المحققة تعكس أهمية العمل المستمر في الفئات العمرية التأسيسية و ما حققته اللاعبات في هذه البطولة يعكس التطور الفني الذي نشهده في المراحل السنية الصغيرة ويؤكد أهمية الاستثمار في بناء المهارات الأساسية منذ سن مبكرة.. وأوضحت أن هذه المشاركات تمنح اللاعبات خبرات تنافسية مهمة وتسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وتطوير قدراتهن الفنية تدريجيًا ضمن مسار إعداد طويل الأمد.

وتعكس هذه النتائج نجاح الجهود المبذولة في تطوير رياضة المبارزة داخل أندية الشارقة لرياضة المرأة وتعزيز حضور اللاعبات في مختلف الفئات العمرية بما يرسخ قاعدة قوية تدعم مستقبل اللعبة على المدى الطويل.