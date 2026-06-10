مجلس إدارة الشارقة الخيرية يناقش نتائج حملة عيد الأضحى المبارك

الشارقة في 10 يونيو/وام/ ناقش مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس، ما حققته حملة عيد الأضحى المبارك من نتائج سواء على مستوى حجم التبرعات التي أسهمت في تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية مثل تفريج كربة، ومبادرات أخرى ستنفذ خلال الفترة المقبلة، أو على صعيد عدد المستفيدين المباشرين الذين بلغوا قرابة نصف مليون مستفيد، من بينهم نحو ربع مليون ضمن مشروع لحوم الأضاحي.

واستعرض المجلس تقرير مشروع المساجد داخل الدولة، الذي يتضمن مساجد قيد التنفيذ حاليا وأخرى من المقرر وضع حجر أساسها خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات اللازمة.

وتطرق المجلس إلى نتائج برامج الشراكة مع عدد من الجهات ومن بينها بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي؛ والتي حققت نتائج إيجابية ملموسة أسهمت في دعم ميزانية مشروع زكاة المال إلى جانب تنفيذ مبادرات إنسانية متنوعة داخل الدولة وخارجها.

واطلع مجلس الإدارة على مبادرة "مدارس القاسمية" وأكد نجاح الشراكة القائمة بين الجمعية والجامعة القاسمية بشأن دعم هذه المبادرة.

وثمن المجلس دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة وما يقدمه من رعاية تسهم في تعزيز دور الجمعية الخيري والمجتمعي.

وتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته ومتابعته المستمرة لأنشطة الجمعية.