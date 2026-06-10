"الشارقة للتراث" وجامعة الشارقة يبحثان التعاون العلمي والبحثي

الشارقة في 10 يونيو /وام/ بحث معهد الشارقة للتراث، وجامعة الشارقة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية والثقافية بما يسهم في تطوير مشاريع نوعية تُعنى بالتراث العلمي والثقافي وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل المعرفي والأكاديمي محلياً ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بمقر المعهد اليوم، وفداً من جامعة الشارقة، برئاسة الدكتور جايرو ألفونسو، عميد كلية الاتصال، بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين في المعهد.

وأشار الدكتور عبدالعزيز المسلم، إلى التعاون القائم بين الجانبين الذي أثمر خلال السنوات الماضية تنفيذ برامج ومشاريع بحثية وعلمية مشتركة إلى جانب مبادرات للنشر العلمي أسهمت في تعزيز حضور التراث الإماراتي والعربي في الحقول الأكاديمية والمعرفية.

وأكد أن معهد الشارقة للتراث ينظر إلى الشراكات العلمية بوصفها ركيزة أساسية في تطوير العمل التراثي وتوسيع أثره، ويواصل فتح أبوابه أمام المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية والدولية انطلاقاً من إيمانه بأهمية التكامل المعرفي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

تناول اللقاء أوجه التعاون بين المعهد ومؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين عبر"كرسي اليونسكو للدبلوماسية والتراث العلمي"، وجرى بحث مجموعة من المبادرات المستقبلية من بينها برنامج المنح البحثية الصغيرة ودعم المدرسة الشتوية لعام 2027 وتطوير مقررات تعليمية مفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs).

وناقش الجانبان دعم برنامج الدكتوراة المشترك بين جامعة الشارقة وجامعة جرونينجن، والعمل على مشاريع بحثية وتقنية في مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وإصدار مجلة دولية متخصصة في دراسات التراث العربي والإسلامي وإنتاج سلسلة بودكاست باللغة العربية تتناول التراث العلمي العربي والإسلامي والدبلوماسية العامة.

وبحث الطرفان فرص الإشراف الأكاديمي المشترك على أطروحات الدكتوراه وإطلاق مشاريع بحثية لطلبة الدراسات العليا ترتكز على دراسات ثقافية في الشارقة والعالم فضلاً عن تعزيز النشر العلمي المشترك بين أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشارقة والباحثين في معهد الشارقة للتراث بما يعزز إنتاج المعرفة المتخصصة في مجالات التراث والثقافة.